OCCHIO MALOCCHIO PREZZEMOLO E FINOCCHIO/ Su Iris il film con Lino Banfi (oggi, 20 maggio 2018)

Occhio malocchio prezzemolo e finocchio, il film in onda su Iris oggi, domenica 20 maggio 2018. Nel cast: Lino Banfi e Johnny Dorelli, alla regia Sergio Martino. Il dettaglio.

20 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

LINO BANFI NEL CAST

Il film Occhio malocchio prezzemolo e finocchio va in onda su Iris oggi, domenica 20 maggio 2018, alle ore 21,00. Realizzata nel 1983 e prodotta da Luciano Martino, la regia è stata affidata a Sergio Martino, il quale ha anche collaborato nella stesura del soggetto e della sceneggiatura assieme a Romolo Guerrieri, Mario Amendola, Franco Bucceri, Roberto Leoni, Bruno Corbucci e Franco Verrucci. Nel cast tanti attori e personaggi molto amati dal pubblico italiano come Lino Banfi, Johnny Dorelli, Milena Vukotic, Janet Agren, Gegia, Mario Scaccia, Paola Borboni, Adriano Russo, Renzo Montagnani e Mario Brega. Ma ecco nel dettaglio la trama del film, composto da due episodi.

OCCHIO MALOCCHIO PREZZEMOLO E FINOCCHIO, LA TRAMA DEL FILM

Nel primo episodio il protagonista è il signor Altomare Secca, un meridionale che crede alla iella e che ha una vita quanto mai incasinata. Infatti, è proprietario di un ottimo negozio di elettrodomestici ma ha una relazione abbastanza tesa con la moglie sempre incollata davanti al televisore per seguire le avventure di alcune telenovelas sudamericane. Anche il rapporto con la figlia ribelle non è più semplice soprattutto in ragione delle bizze del fidanzato Carluccio. In tutto questo porta avanti una complessa relazione extraconiugale con una bellissima donna. Le cose, se possibile, peggiorano nel momento in cui arriva nel palazzo in cui abita il signor Marchialla. Infatti, dal suo arrivo ad Altomare iniziano a capitare delle cose molto strade sinonimo di grande sfortuna come l’ingresso dei ladri nel suo negozio, la rapina nella banca dove lui aveva depositato tutti i suoi risparmi e tantissimo altro ancora. Non sapendo come fare si rivolge ad un mago che gli parla di un nemico molto vicino a lui portatore di sfortuna invitandola a strapparli un pelo che sarebbe il motivo delle sue tante sfortune. A questo punto Altomare non può fare altro che organizzare un divertente modo per addormentare il suo nemico e radergli tutti i peli del corpo. Nel secondo episodio Gaspare è un provetto mago che tuttavia non riesce ad avere successo in quanto propone dei numeri decisamente poco intriganti. Per guadagnarsi da vivere inventa mille modi ma alla fine ha un colpo di fortuna allorchè viene chiamato in punto di morte da una anziana marchesa che stando a quanto lei racconta, avrebbe 318 anni. La marchesa sembra essere in possesso di poteri magici che ora vorrebbe trasferire allo stesso Gaspare. Dopo un opportuno rito, la marchesa ricorda a Gaspare l’unica cosa che dovrà fare per mantenere questi poteri per sempre e nello specifico portare a lei prima che muoia un gelato. Diffidente di quanto accaduto, Gaspare dovrà ricredersi in quanto effettivamente ha dei poteri che in poco tempo gli permettono di diventare una star della magia. Peccato che si dimentichi di portare il gelato alla marchese prima che passi a miglior vita...

