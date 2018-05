Oroscopo di Paolo Fox, classifica della settimana 20-25 maggio/ Periodo favorevole per i Gemelli

Paolo Fox, oroscopo e classifica settimanale dal 20 al 25 maggio 2018 su DiPiù Tv: inizia un periodo favorevole per i Gemelli, il Toro è molto apprezzato.

Paolo Fox

Classifica settimanale dell'Oroscopo di Paolo Fox dal 20 al 25 Maggio 2018 su DiPiù Tv

Inizia una nuova settimana in compagnia di Paolo Fox e il suo Oroscopo. Al primo posto della classifica annunciata dall'astrologo su DiPiù TV troviamo Gemelli, Leone e Bilancia, che hanno conquistato cinque stelline fortunate. I single del Gemelli avranno un ottimo Cielo che potrebbe confermare le relazioni nate di recente. Umore nero invece per le coppie, a causa di piccole bugie. Si potrà però ritrovare la serenità nei prossimi giorni. In salita il Lavoro, grazie ai progetti realizzati oppure che stanno per partire. Il Cielo migliorerà nelle prossime settimane. Opportunità in amore per i single del Leone, soprattutto domenica grazie alla Luna nel segno. Il passato potrebbe creare tensioni nella coppia, soprattutto per chi ha al proprio fianco Scorpione e Acquario. Meglio pensare alle vacanze o un weekend per sostenere un ritorno di fiamma. Ancora problemi invece con le spese e un piccolo rallentamento nel Lavoro, forse dovuto a chi cercherà di fare arrabbiare i nati del segno. I single della Bilancia potrebbero invece essere sul punto di prendere una decisione importante. Qualcuno però potrebbe avere ancora due storie in ballo. Anche le coppie potrebbero decidere di sposarsi oppure di fare un figlio, magari chi vive una relazione solida ormai da tempo. Ancora desiderio di cambiamento nel Lavoro: la stagione estiva sarà migliore e offrirà risultati vincenti.

Settimana di riflessione per l’Acquario

Paolo Fox e il suo Oroscopo continuano a svelare le stelle grazie al settimanale DiPiù TV. In posizione vincente troviamo anche Ariete, Toro, Scorpione e Acquario, a cui sono state assegnate quattro stelle. Tensione in amore per i single dell'Ariete, magari per via di ripensamenti e dubbi. Anche il Lavoro presenta qualche difficoltà e questo potrebbe riversarsi in famiglia o nella coppia. In caso di accordo, si potrà dare vita a un progetto insieme. Risultati in arrivo comunque nella professione nella giornata di lunedì. I single del Toro sono molto apprezzati in questo periodo e hanno ormai superato le difficoltà del passato. Bene in generale, ma con poche realizzazioni sentimentali. Potrebbero invece fare un passo importante le coppie storiche, magari convivere o fare altri progetti significativi. Interessante il Lavoro e il denaro: c'è molto da recuperare a causa di perdite avvenute negli scorsi mesi. In arrivo un cambiamento. I single dello Scorpione possono contare su Venere, ora in transito positivo. In arrivo incontri per i cuori solitari e per chi è già impegnato. Favoriti in generale gli incontri. Bene anche le coppie, impegnate in progetti grandiosi a due. Attenzione solo a lunedì, a causa di un umore in discesa. I nati del segno che vogliono cambiare qualcosa nel Lavoro possono muoversi adesso. Meglio non perdere di vista anche il fisico. In calo l'amore per i single dell'Acquario, che mancano di passione e subiscono le influenze di un Giove dissonante. Forti le coppie storiche, meno per quanto riguarda i progetti futuri da realizzare. Per parlare di accordi, meglio attendere il weekend. Il Lavoro spinge invece a fare una riflessione sui prossimi passi da compiere. Le difficoltà non sono finite.

Venere nel segno del Cancro

L'Oroscopo di Paolo Fox ritorna sul settimanale DiPiù TV per offrirci le previsioni dei prossimi giorni. Penultimo posto in classifica e quindi con tre stelline, il Cancro, il Capricorno e i Pesci. I nati del Cancro infatti continuano ad avere delle difficoltà in Amore, ma Venere promette una ripresa. Maggio sarà importante per i cambiamenti, sia di coppia che personali. Chi vive già un rapporto ha bisogno invece di rassicurazioni, soprattutto se ci sono crisi in corso. Maggio sarà d'aiuto. Nel Lavoro ci saranno opportunità in arrivo, anche se Saturno opposto provoca rallentamenti. I single del Capricorno soffrono Venere in opposizione: meglio non scaricare le tensioni del Lavoro in Amore. Freno a mano anche per le coppie: qualcuno potrebbe farsi sfuggire una parola di troppo. Chi ha già litigato è in cerca di una vacanza per ritrovare serenità. Superate le tensioni dei mesi scorsi nel Lavoro, ora si riprende quota. Favoriti i contatti nella giornata di martedì. Attenzione alle delusioni per i single dei Pesci, che potrebbero scoprire qualcosa che non va nella persona che hanno puntato. In arrivo nuovi incontri, ma poco consistenti. Anche le coppie potrebbero decidere di separarsi, forse solo per qualche tempo. Venere saprà sistemare le cose con il suo transito, ma chi ha figli dovrà fare alcune riflessioni. Nervosismo nel Lavoro, meglio trattenersi.

Stanchezza e nervosismo per la Vergine

Nessun segreto nelle stelle per Paolo Fox e il suo Oroscopo, che anche oggi ci rivela quale sarà il Cielo grazie al settimanale DiPiù TV. Saranno giorni poco vincenti per Vergine e Sagittario, che nella classifica di questa settimana hanno registrato solo due stelle. I single della Vergine potrebbero vivere infatti un momento di nervosismo e lasciarsi andare a parole fuori posto. Situazioni invece interessanti per chi avrà un incontro. Le coppie sono pronte per convivere o sposarsi, ma potrebbero verificarsi dei ritardi. L'agitazione sarà ingestibile e proprio per questo bisogna puntare sulla serenità. Bene invece il Lavoro, grazie a incontri che regalano qualche speranza in più.

© Riproduzione Riservata.