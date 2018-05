Roberto Mancini/ Lory Del Santo e quella notte di passione col ct dell'Italia (Che tempo che fa)

Roberto Mancini, l'allenatore torna in televisione per la prima volta su Rai Uno da Fabio Fazio dopo essere stato nominato commissario tecnico della nazionale italiana. (Che tempo che fa)

Roberto Mancini, Che tempo che fa - La Presse

A pochi giorni dalla nomina ufficiale di CT dell'italia, Roberto Mancini ha già messo in moto le sue decisioni in merito alla nuova formazione degli azzurri. Un passo obbligato considerando i match che vedranno la Nazionale contro la Franca il prossimo 1 giugno e l'Olanda tre giorni dopo. Mancini avrebbe preso le distanze dai giocatori già previsti per i Mondiali, puntando tutto su Gianluigi Donnarumma e Mario Balotelli, stando ai primi rumors diffusi dalla Gazzetta dello Sport. Di certo maggiori dettagli verranno dati nel corso di Che tempo che fa e della nuova puntata di oggi, domenica 20 maggio 2018, dove Roberto Mancini sarà presente in qualità di ospite del programma di Rai 1. Il contratto del CT intanto continua a stupire per i tempi record con cui è stato firmato subito dopo il suo arrivo a Fiumicino, dopo l'esperienza di San Pietroburgo. La conclusione delle trattative era prevista solo per il prossimo martedì, ma la commissione ha voluto anticipare i tempi. L'ex dello Zenit non ha ancora lasciato dichiarazioni, ma stando alle parole del commissario straordinario Roberto Fabbricini, avrebbe già dimostrato con i fatti concreti il suo 'grande desiderio di sedere sulla panchina azzurra'. Lo dimostra per esempio la decisione con cui ha rinunciato al contratto offerto dallo Zenit, una scelta che ha conquistato l'applauso del CONI.

ROBERTO MANCINI E LE PAROLE DI LORY DEL SANTO

Non manca il gossip attorno alla figura di Roberto Mancini, grazie all'intervento radio di una delle regine del gossip. Lory Del Santo ha infatti rivelato in queste ultime ore a Un giorno da pecora di aver trascorso una notte di passione con l'attuale CT della Nazionale. L'occasione è stata data da una festa in cui era presente anche Gianluca Vialli, avvenuta a Torino e che si è conclusa con l'incontro sotto le coperte, super morbido secondo la Del Santo. La showgirl ricorda Mancini per la sua dolcezza, in perfetto contrasto con le urla che lo hanno spesso impegnato a bordo campo. 'Credo che stia facendo il personaggio' ha sottolineato Lory in merito a questa presunta doppia faccia dell'allenatore. Nel frattempo, Mancini continua a tenere banco per via dei nomi dei convocati con la novità assoluta che riguarda Mario Balotelli. A poche ore dalla sua nomina ufficiale, l'allenatore ha infatti promesso che avrebbe richiamato l'attaccante al suo fianco. Nel frattempo, Mancini si è concesso qualche ora di relax prima del grande salto, partecipando come spettatore alle Internazionali di Tennis che hanno impegnato il Foro Italico nei giorni scorsi.

