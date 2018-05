Rosanna Vaudetti/ Video, l'ex Signorina Buonasera: "Mio padre era contro la tv!" (Domenica In)

Rosanna Vaudetti, l'ex Signorina Buonasera torna in televisione nel salotto domenicale di Rai Uno. Vedremo cosa racconterà della sua vita presente e del suo futuro. (Domenica In)

Rosanna Vaudetti, Domenica In

Ex Signorina Buona sera e annunciatrice Rai, Rosanna Vaudetti è ritornata in tv nelle ultime settimane ed ha preso parte della recente edizione dei Marchigiani dell'anno che si è svolta lo scorso venerdì presso il Centro Studi Marche Giuseppe Giunchi. Il volto storico del piccolo schermo si è tenuto lontano dai riflettori per diversi anni e solo di recente è ritornata ad interessare gli studi che ha visto crescere nel corso di tanti e fortunati anni di carriera. Oggi, 20 maggio 2018, Rosanna Vaudetti aprirà invece le porte di casa a Benedetta Parodi e Domenica In per una chiacchierata a tu per tu, inframmezzata da qualche buona ricetta a due, grazie allo spazio 'A casa di'. Lo scorso mese l'annunciatrice è stata invece al centro di una puntata di Ieri Oggi Italiani, che ha reso omaggio ad una delle prime donne dello spettacolo del nostro Paese ad essere entrata nelle case di tante famiglie italiane. Voce impostata e sorriso ammaliante, la Vaudetti continua a lavorare ancora oggi, ancora in piena forma per i suoi 80 anni, festeggiati lo scorso dicembre in tv grazie al contributo delle storiche amiche e coleghe Maria Giovanna Elmi, Paola Perissi e Nicoletta Orsomando.

FRA LE PRESENTATRICI RICORDATE CON MAGGIORE AFFETTO

I contributi televisivi di Rosanna Vaudetti non hanno fine ed ancora oggi l'ex Signorina Buonasera è fra le presentatrici ricordate con maggior affetto dal colleghi e telespettatori. Una celebrità nata ad Ancona e che nella sua carriera ha potuto contare su diverse partecipazioni di grande richiamo nazionale e non solo, come l'Eurofestival e Un disco per l'estate. Senza considerare che nel 2003 ha inaugurato Casa Alice, il format classico di Alice TV che lo scorso gennaio ha accolto il nuovo direttore Mattia Poggi. Del resto la Vaudetti, ricorda Il Post, è la prima persona andata in onda in Italia sulla tv a colori, grazie alle prove tecniche dei Giochi Olimpici del '72. Senza dimenticare che ha inaugurato la seconda rete dell'emittente pubblica negli anni Sessanta, in un'epoca in cui Rai 2 era stata battezzata Secondo Programma. Di quei primi anni, la Vaudetti ha ricordato a Ieri Oggi Italiani di Rita Dalla Chiesa come la sua carriera televisiva sia iniziata da un concorso scoperto grazie a Radio Corriere, nonostante l'ostilità del padre verso il piccolo schermo. Il genitore, ha rivelato nella sua intervista, era consapevole che la televisione avrebbe avuto un ruolo importante nel futuro mondiale, ma ha deciso comunque di acquistare l'apparecchio solo nei primi anni Sessanta.

