SELVAGGIA LUCARELLI/ Delusa da Barbara D’Urso è pronta a dare battaglia (Domenica in)

Selvaggia Lucarelli non ci sta ed è pronta a dare battaglia non solo a Luigi Favoloso, ma anche a Barbara D'Urso. Oggi la giornalista sarà ospite a Domenica in

Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli non ci sta e non tanto per la frase sessista che Luigi Favoloso avrebbe scritto contro di lei su una maglietta nella casa del Grande Fratello, quanto per il comportamento di Barbara d'Urso. Agli occhi della giornalista, la conduttrice sarebbe venuta meno alla sua lotta contro il femminicidio e a favore delle donne, scegliendo di mettere in primo piano lo share e gli ascolti. In questi ultimi giorni, la Lucarelli ha infatti sottolineato di essere rimasta delusa dalla decisione della timoniera del reality, che ha voluto ospitare in trasmissione Favoloso sia negli studi del GF 15, sia nei suoi programmi di punta. E se Luigi sarà ospite della d'Urso per il suo show domenicale, Selvaggia Lucarelli siederà nei salotti di Domenica In questo pomeriggio per affrontare un'intervista con Cristina Parodi.

SELVAGGIA LUCARELLI DELUSA DA BARBARA D’URSO

In uno degli ultimi post su Facebook, la giornalista ha inoltre messo in evidenza i tanti appuntamenti in tv che la vedranno spaziare dalle vicende personali fino a Ballando con le Stelle, che proprio ieri ha concluso la sua ultima edizione. Senza considerare che la Lucarelli ha già accettato l'invito del Telefono Rosa di intervenire nella sede di Roma per incontrare chi considera le donne "una cosa seria". Sembra proprio che il caso Favoloso non scemerà così presto, non per Selvaggia Lucarelli che è pronta a dare battaglia al Grande Fratello. La giornalista de Il Fatto Quotidiano ce l’ha anche con Barbara d'Urso. Subito dopo aver saputo il fattaccio, la giornalista ha infatti commentato con parole dure la decisione della conduttrice del reality di non informarla personalmente di quanto accaduto.

SELVAGGIA LUCARELLI, LA RISPOSTA A MICHELE FAVOLOSO

Passi la decisione di oscurare tutto agli occhi del pubblico, complice l'assenza di telecamere per la diretta, ma non la scelta di non dare la possibilità alla Lucarelli di "difendersi in eventuali sedi legali". Il suo intervento non è sfuggito a Michele Favoloso, il padre di Luigi, che ha commentato in modo polemico quanto scritto sui social dalla giornalista. Come riferisce Il Tempo, l'uomo avrebbe contestato la decisione della Lucarelli di non richiedere l'esclusione dalla trasmissione per Baye Dame Dia, il primo degli espulsi dal programma, aggiungendo anche che forse le sue azioni siano collegate a una "questione personale". Pronta ovviamente la risposta della diretta interessata, che ha ghiacciato il tutto riportando una delle frasi che di recente proprio Luigi ha rievocato nel reality: "Se non puoi sedurla, puoi sedarla".

© Riproduzione Riservata.