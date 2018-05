Top Chef Italia, La rivincita/ Anticipazioni seconda puntata: nuova sfida a Torino

Top Chef Italia, La rivincita va in onda oggi, domenica 20 maggio, alle 21.25 sul canale Nove: gli chef si sfidano a Torino, ospite la chef Rosanna Marziale.

To chef Italia - La rivincita

Oggi, domenica 20 maggio, alle 21.25 sul Nove, va in onda la seconda puntata di "Top Chef Cup", l'ora della rivincita. Il programma arriva dopo due stagioni di Top Chef Italia che ha scoperto 31 chef di talento. Solo due sono riusciti a portare a casa la vittoria, ma per dieci dei concorrenti che non ce l’hanno fatta è arrivato il momento della rivincita. La nuova avventura sarà molto più difficile da superare: ogni settimana dovranno affrontare sfide diverse, in una cucina sempre diversa. Top chef Cup, infatti, è itinerante. In cinque puntate, i concorrenti devono affrontare anche il viaggio per raggiungere la cucina in cui dovranno poi sfoggiare le loro doti culinarie. Dopo la prima puntata che si è svolta a Milano, la puntata odierna avrà come location Torino. Le restanti puntate, invece, si svolgeranno a Parma, Amalfi e Roma.

TOP CHEF CUP, LA RIVINCITA: GLI OSPITI E LA GIURIA

Oltre agli chef che si sfideranno ogni settimana, in ogni puntata di Top chef Cup – La rivincita, ci saranno anche diversi ospiti. Dopo Mara Maionchi ed Ernst Knam ,ospiti nella prima puntata, ci saranno la chef Rosanna Marziale, lo chef Moreno Cedroni, la famiglia Lavazza e Antonella Clerici nel gran finale. A giudicare i piatti degli chef in gara saranno Annie Féolde, prima donna in Italia - quarta al mondo - ad aver conquistato le tre stelle Michelin, Giuliano Baldessarri, chef del ristorante Aqua Crua, lo chef italo-argentino Mauro Colagreco, famoso per essere riuscito a portare il Mirazur di Mentone al quarto posto dell’autorevole classifica mondiale “The World's 50 Best Restaurants 2017”.

GLI CHEF IN GARA

Nel corso della prima puntata, ad aver lasciato la gara di Top Chef Italia – La rivincita è stato Masaki Kuroda. Questa sera, a sfidarsi, saranno Matteo Torretta, finalista della prima edizione; Maria Amalia Anedda che è riuscita ad aprire il suo primo ristorante; Palmiro Carlino che non è mai riuscito a conquistare davvero i giudici; Simone Ciccotti, grande favorito della prima edizione che, però, non è riuscito a conquistare la vittoria; Luca Natalini, finalista della seconda edizione; Cinzia Fumagalli, chef molto creativa; Matteo Puccio che, pur avendo un grande talento, continua a sottovalutarsi; Andrea Astolfi e Bonetta Dell’Oglio, pronti a stupire tutti.

