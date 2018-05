UNA PAZZA GIORNATA A NEW YORK/ Su Italia 1 il film con Mary-Kate e Ashley Olsen (oggi, 19 maggio 2018)

Una pazza giornata a New York, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 20 maggio 2018. Nel cast: Mary-Kate e Ashley Olsen, Jared Padalecki, alla regia Dennie Gordon. Il dettaglio.

20 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST MARY-KATE E ASHLEY OLSEN

Il film Una pazza giornata a New York va in onda su Italia 1 oggi, domenica 20 maggio 2018, alle ore 16,25. Una pellicola per ragazzi del 2004 che è stata diretta da Dennie Gordon (Una ragazza e il suo sogno, Le avventure di Joe Dirt, Hell on Earth) e interpretata da Mary-Kate e Ashley Olsen (Holiday in the sun, Matrimonio a 4 mani, Due gemelle a Parigi), Jared Padalecki (La maschera di cera, Venerdì 13, la serie tv Supernatural) ed Eugene Levy (Campioni di razza, la saga di American pie, Il ritorno della scatenata dozzina). Questo è l'ultimo film interpretato in coppia dalle gemelle Olsen, che fino ad allora avevano sempre lavorato insieme. Una pazza giornata a New York è già stato programmato diverse volte nei palinsesti televisivi italiani e andrà di nuovo in onda su Italia 1 nel pomeriggio di oggi, domenica 20 maggio alle ore 16.25. Vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

UNA PAZZA GIORNATA A NEW YORK, LA TRAMA DEL FILM

Jane e Roxy Ryan (Mary-Kate e Ashley Olsen) sono due gemelle diciassettenni, identiche ma dal carattere opposto fra loro. Jane è seria e terribilmente impegnata nello studio, e intende andare a New York per presentarsi ad un colloquio per una importante borsa di studio. Anche Roxy sogna la Grande Mela, ma solo per potersi intrufolare sul set del nuovo videoclip dei Simple Plan, la sua band preferita, e magari riuscire a consegnare loro il demo del suo gruppo. Nonostante le numerose divergenze fra le due, le gemelle decidono quindi di partire insieme per New York, senza sapere che le aspettano una lunga serie di disavventure. A causa di uno scambio di borse Jane riceve un microchip per masterizzare un cd pirata non ancora in commercio e si ritrova quindi inseguita da un finto cinese che intende recuperarlo per vendere il disco sul mercato nero. Roxy invece, che ha collezionato una lunga serie di assenze sospette a scuola, si scopre pedinata da un agente della sicurezza scolastica, Lomax (Eugene Levy). Per risolvere entrambe le situazioni le gemelle dovranno imparare di nuovo a collaborare e fidarsi l'una dell'altra. Jane deve liberarsi dell'uomo che la assilla, mentre Roxy rischia l'espulsione da scuola. Da piccole Jane e Roxy erano state sempre molto unite, ma dopo la morte della madre si sono sempre più allontanate, sviluppando caratteri e gusti quasi opposti. Questa è l'occasione per mettere da parte le differenze e cercare di ritrovare la vecchia complicità.

© Riproduzione Riservata.