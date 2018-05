Uomini e Donne/ Sara, Nilufar e Nicolò Brigante: puntata speciale in arrivo? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. La stagione sta per finire e Maria De Filippi potrebbe sorprendere il pubblico con una puntata speciale sulle nuove coppie

20 maggio 2018 Anna Montesano

uomini e donne,trono classico

L'ultima settimana di programmazione del Trono Classico di Uomini e Donne potrebbe essere ricca di sorprese per il pubblico affezionato allo show. Maria De Filippi potrebbe avere in servo dei colpi di scena riguardanti le ultime scelte di questa edizione. In primi sembra ormai confermata che la scelta di Sara Affi Fella è prevista per martedì 22 maggio e potrebbe andare in onda il giorno successivo, mercoledì 23 maggio, così come accaduto per Nilufar Addati. In seguito però, Maria De Filippi potrebbe prevedere una o addirittura due puntate speciali dedicate alle nuove coppie formatesi nello studio di Uomini e Donne. In particolare, così come accaduto anche in altre edizioni, potrebbero andare in onda le immagini del post scelta delle coppie.

UNA DELLE NUOVE COPPIE A TEMPTATION ISLAND?

Nicolò Brigante e Virginia Stablum, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi e Sara Affi Fella con colui che sarà la sua scelta tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni potrebbero essere i protagonisti di una puntata speciale che mostrerà al pubblico quello che le coppie hanno fatto subito dopo la scelta. I primi istanti da coppia, la partenza insieme dagli studi di Uomini e Donne e per finire un weekend d'amore. Un'indiscrezione che, se venisse confermata, sarebbe una bellissima sorpresa per il pubblico di Canale 5 che tanto si è appassionato a questo trono, assicurando a Maria De Filippi un successo negli ascolti del programma. E chissà se una delle tre coppie deciderà di mettersi ulteriormente alla prova in quella che sarà la nuova edizione di Temptation Island (anche se è difficile pensare alla seconda volta di Sara Affi Fella).

