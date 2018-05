Uomini e Donne/ Sossio Aruta lascia il programma? Pronto il provvedimento di Maria De Filippi (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Sossio Aruta "cacciato" dal programma? Dal rapporto con Ursula Bennardo alle accuse di Chiara Carcone...

20 maggio 2018 Anna Montesano

Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Potrebbe essere l'ultimo anno di Sossio Aruta nello studio di Uomini e Donne. La posizione del cavaliere sembra essere molto in bilico, soprattutto dopo quanto accaduto nel corso dell'ultima puntata dello show andata in onda. Tutti in studio lo accusano di avere già una relazione con Ursula Bennardo e, a confermarlo, sarebbe stato il gesto di non mostrare a Gianni Sperti il cellulare con i loro messaggi. Un gesto che ha spaccato il pubblico a metà: c'è chi ne ha trovato la conferma che i due nascondano effettivamente qualcosa e chi, invece, ha apprezzato la presa di posizione della dama. "Finalmente qualcuno che sa tenere testa ad un personaggio come Tina, ha ragione Ursula, non è tenuta a far vedere il suo cellulare se lei non vuole, e ha fatto bene a dire che sia Tina che Gianni NON SONO NESSUNO, semplici opinionisti e null'altro. Brava Ursula, fatti rispettare" scrive una telespettatrice di Uomini e Donne.

PIOGGIA DI ATTACCHI PER SOSSIO ARUTA

Ciò però non migliora la posizione di Ursula e soprattutto di Sossio Aruta, che sembra aver urtato anche Maria De Filippi. La conduttrice, nelle ultime settimane, ha più volte ripreso il cavaliere e, se i sospetti su lui e Ursula venissero confermati, dopo la pausa estiva di Uomini e Donne di certo non lo rivedremo in studio. Ma proprio per Sossio arrivano inoltre nuove accuse da Chiara Carcone, la dama con la quale ha avuto un flirt finito molto male. “Ha usato nei miei confronti parole inopportune e offensive. Mi sono infuriata. A casa ho un figlio di dodici anni e una madre che mi guardano e non ho voglia di passare per una poco di buono“ ha svelato la dama a Uomini e Donne Magazine, per poi concludere “Mi ha deluso moltissimo. Per la sua poca discrezione sono stata criticata da mia madre e da mio figlio che seguono il programma“.

