VIVA L'ITALIA/ Su Rai Movie il film con Raoul Bova e Michele Placido (oggi, 20 maggio 2018)

Viva l'Italia, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 20 maggio 2018. Nel cast: Michele Placido, Alessandro Gassman e Raoul Bova, alla regia Massimiliano Bruno. Il dettaglio.

20 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE AMBRA ANGIOLINI

Il film Viva l'Italia va in onda su Rai Movie oggi, domenica 20 maggio 2018, alle ore 21.10. Una commedia che è stata realizzata in Italia nel 2012 per la regia di Massimiliano Bruno il quale è anche l’autore del soggetto e della sceneggiatura assieme a Edoardo Maria Falcone. Si tratta di una produzione targata Italian International Film in collaborazione con Rai Cinema, con le musiche composte da Giuliano Taviani e Carmelo Travia, la scenografia è stata ideata e realizzata da Sonia Peng mentre il montaggio è frutto del lavoro di Patrizio Marone. Nel cast tanti attori nostrani piuttosto noti come Michele Placido, Alessandro Gassman, Raoul Bova, Ambra Angiolini, Edoardo Leo, Rocco Papaleo e Maurizio Mattioli. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

VIVA L'ITALIA, LA TRAMA DEL FILM

Michele Spagnolo è un potente politico italiano leader di un partito conosciuto con il nome di Viva l’Italia. Contrariamente al nome del partito, Michele nel corso della propria vita ha sempre messo al primo posto i propri interessi piuttosto che quelli della Nazione arrivando a sistemarsi in maniera ottimale e soprattutto ad assicurare un futuro ai propri tre figli facendo valere il peso del proprio cognome. Valerio è uno dei tre figli di Michele. È un uomo abbastanza sprovveduto che non si è ancora reso di conto di come la propria vita sentimentale stia andando a rotoli in ragione di una moglie che non lo ha mai amato e che lo tradisce praticamente ogni settimana ed un figlio che lo odia per i suoi atteggiamenti ritenuto troppo infantili. Tuttavia proprio grazie al padre, seppur non avendo alcuna base manageriale, è stato assunto presso una importante azienda dove occupa per l’appunto un rilevante ruolo manageriale. Riccardo è il secondogenito di Michele, una persona morigerata e dai sani principi che non ha voluto più avere a che fare con il proprio padre in quanto disgustato dai propri modi di fare. Ora è diventato un ottimo medico che si batte per i diritti dei propri pazienti ma non sa che il posto di lavoro lo ha ottenuto grazie ad una raccomandazione del padre. Infine, c’è Susanna. Una giovane donna con un difetto di pronuncia che sempre grazie al padre si sta facendo largo nel mondo dello spettacolo superando concorrenti più accreditate. La vita dei tre cambia radicalmente quanto il loro padre viene colpito da un ictus che avrà come conseguenza quello di dire la verità sempre e comunque.

