AIDA NIZAR/ Grande Fratello 2018, cachet da 60mila euro? “Sono molto costosa ma rendo tutti milionari!”

Aida Nizar si sente la vincitrice assoluta di questo "Grande Fratello". Per la sua presenza, voluta da Barbara D'Urso, ammette di aver ricevuto un'importante somma

Aida Nizar

Per provocare ha provocato, per stupire ha stupito e infine, diciamolo, ha anche stancato. Aida Nizar è uno dei personaggi televisivi più ambigui, esuberanti e pieni di sé che la televisione italiana potesse conoscere. “Dal vivo Aida è ancora più affascinante e coinvolgente di quello che avete potuto vedere”, racconta in un’intervista a seguito della sua prematura uscita. A volerla nella nuova stagione del “Grande Fratello” è stata proprio Barbara D’Urso, racconta la Nizar e quando il giornalista le chiede se davvero ha preso 60.000 euro per partecipare al programma risponde: “Sono molto costosa, ma allo stesso tempo rendo milionarie le persone che lavorano per me”. Sicuramente la provocatrice ha messo in tasca una cifra importante, ma ammette di non essersi aspettata di poter perdere al televoto contro Luigi Favoloso. Aida Nizar, però, si sente la vincitrice morale del programma, le ragioni sono oscure dal momento che la moralità è stata ben lontana dalla casa del “Grande Fratello”.

L’INFANZIA DI AIDA NIZAR

“Noi personaggi abbiamo un solo compito: fa sognare le persone che ci seguono, ed io, nella Casa ho portato a termine la mia missione portando tanta gioia, nonostante sia stata provocata, umiliata, derisa, tradita e pugnalata alle spalle”, racconta la Nizar che conta, con questo Grande Fratello, la partecipazione a quattro reality. “Da bambina sognavo di venire in Italia. Sono sempre stata convinta che mi sarebbero bastati cinque minuti per bucare il vostro schermo e a quanto pare non sbagliavo”. Mostrando, con queste parole, di ritenere poco intelligente il popolo italiano. Aida Nizar viene da una famiglia di diplomatici, ha sempre girato il mondo insieme alla famiglia e questo non le ha mai permesso di avere degli amici. “Giocavo da sola. Giocavo con Aida”, questo il motivo per cui la Nizar parla di sé sempre in terza persona.

