ALIENS VS. PREDATOR/ Su Rai 4 il film con Raoul Bova (oggi, 21 maggio 2018)

Alien vs. Predator, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 21 maggio 2018. Nel cast: Raoul Bova, Lance Erickson e Colin Salmon, alla regia Paul Anderson. Il dettaglio della trama.

21 maggio 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in seconda serata su Rai 4

NEL CAST RAOUL BOVA

Alien vs. Predator, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 21 maggio 2018 alle ore 22.25. Una pellicola d'avventura e fantascienza che è stata scritta, diretta e sceneggiata da Paul Anderson nel 2004 fondendo in un unico Crossover cinematografico due delle saghe fantascientifiche più amate a livello internazionale di tutti i tempi. Nel cast del film troviamo l'attore cinematografico italiano Raoul Bova che veste i panni del personaggio protagonista di Sebastian de Rosa, ricercatore italiano che prenderà parte una pericolosissima missione in Antartide, per fare chiarezza su una singolare scoperta. Accanto a Raoul Bova troviamo Lance Erickson, Colin Salmon e Tommy Flanagan. Il soggetto base di Alien vs Predator, non fu affatto una novità, in quanto il desiderio di far confrontare alle razze extraterrestri più famose del panorama cinematografico internazionale venne in realtà già concretizzato da alcune graphic novel e da un videogame entrambi realizzati negli anni 90. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

ALIENS VS. PREDATOR, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Il dottor Karl Weyland scopre l'esistenza di una piramide sotterranea nei pressi dell'Antartide, che conserva al suo interno manufatti provenienti da epoche antiche. La scoperta è davvero sensazionale e attira l'attenzione di archeologi e studiosi di ogni genere che desiderano prendere parte alla missione esplorativa che il Dottor Weyland è in procinto di organizzare. Dopo aver formato il team guidato da Alexa Woods, il gruppo approda nel punto esatto in cui è stata rilevata l'esistenza di una misteriosa piramide. In quello stesso istante però, un disco volante Predator approda in Antartide. Nel frattempo il gruppo di esploratori inizia ad addentrarsi nella piramide ma inavvertitamente uno di loro mette in moto un meccanismo che risveglia uno xenomorfo ibernato da diversi secoli. Nel frattempo i tre membri dell'equipaggio rimasti all'esterno nella piramide, vengono annientati barbaramente da alcuni esemplari di Predator arrivati assieme all'astronave. La situazione diventerà ben presto insostenibile con il gruppo di ricerca costretto ad affrontare due delle razze aliene più terribili di tutti i tempi.

