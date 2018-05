Amici 2018/ Biondo, eliminato commenta:“ho fatto un viaggio pazzesco, senza destinazione senza ritorno”

Amici torna oggi con il consueto appuntamento in day-time dopo il serale che ha visto Bryan Ramires e Biondo dire addio alla possibilità di vittoria

21 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Bryan Ramirez, concorrerne di Amici

Bryan Ramirez, secondo classificato nella categoria ballo del serale di Amici 2018, ha dimostrato di avere talento da vendere, nonostante alla fine sia stata Lauren Celentano a trionfare. Lui, però, ha ammesso di essere soddisfatto, anche se ha qualcosa da rimproverarsi in virtù dell'eccessiva scrupolosità avuta nell'intero percorso: “Sono contento, ma mi dispiace che ho deciso di viverla così solo in quest’ultima settimana. Prima ero agitato perché volevo arrivare in finale, volevo vincere, volevo dimostrare di essere bravo quindi ho messo me stesso da parte: mi sono concentrato solo sul ballo per essere professionista, per dimostrare, per portare a casa. Invece questa settimana ho detto basta!”. Il ballerino continua infatti a rimproverarsi di essersi concentrato solo e unicamente sulla gara, e di essersi vissuto le emozioni soltanto nel corso degli ultimi sette giorni. Inoltre, dopo l’avventura ad Amici, sente di essere più forte, tanto da non temere ciò che l’attende per il futuro: ”Fino ad ora tutta la mia vita è stata difficile, questi mesi vissuti qui hanno cambiato la mia percezione in generale”. Qui il suo filmato.

Il parere di Biondo dopo l'eliminazione

“Sono felice perché qui dentro sono riuscito a portare tutto quello che volevo”. A parlare è Biondo, il cantante rap che nel corso del serale di sabato ha dovuto dire addio alla possibilità di trionfare nella fase finale della scuola di Amici 2018. Lui, però, è certo di aver vinto in ogni caso e ciò soprattutto in virtù del percorso realizzato fino a oggi: “Che il viaggio sia terminato oggi o fra due puntate non cambia nulla: è una vittoria (…), qui dentro è stata una cosa che mi ha fatto maturare tantissimo, a livello umano, a livello del fatto che non so cosa sia successo fuori ma so che le cose sono andate bene. Mi son messo in gioco ed esco con il sorriso, così come sono entrato”. Certo di aver appreso molto nel corso della sua avventura, ma soprattutto soddisfatto delle sue ultime esibizioni nel serale, Biondo ha definito il percorso ad Amici come “un viaggio pazzesco, senza destinazione senza ritorno” (qui la breve clip su Wittytv.it) e si è detto già ponto a dare il via a “un altro viaggio”.

