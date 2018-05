Anna Maria Ferrero è morta/ Lasciò il cinema a 30 anni per amore di Jean Sorel

E' morta Anna Maria Ferrero, mondo del cinema in lutto per la scomparsa dell'attrice all'età di 84 anni: lasciò il suo lavoro per l'amore con Jean Sorel

Anna Maria Ferrero (Wikipedia)

E’ morta all’età di 84 anni l’attrice Anna Maria Ferrero, nome d’arte di Anna Maria Guerra. L’artista romana si è spenta a Parigi e a darne l’annuncio è stato il marito Jean Sorel, sposato nel 1962 e per il quale ha deciso di abbandonare la sua carriera cinematografica. Un’altra artista di rilievo che è passata a miglior vita, con Anna Maria Ferrero che è stata tra le attrici più importanti degli anni Cinquanta, sia sul grande che sul piccolo schermo. Numerosi i capolavori firmati nel corso della sua carriera: da Totò e Carolina di Mario Monicelli (1955) a Kean – Genio e sregolatezza di Vittorio Gassman e Francesco Rosi (1956), passando per Le sorprese dell’amore di Luigi Comencini (1959) e Un giorno da leone di Nanni Loy (1962). Come sottolineato, Anna Maria Ferrero decise di abbandonare tutto all’improvviso a metà anni Sessanta, non spiegando mai realmente il motivo di tale rinuncia.

E' MORTA ANNA MARIA FERRERO

La svolta della sua vita, lavorativa ma non solo, è arrivata nel 1960: nel corso di una festa a casa dell’attore Pierre Brice, Anna Maria Ferrerò incontro il collega francese Jean Sorel. Ancora sconosciuto al grande pubblico, l’attore conquisterà l’artista romana e la sposerà nel 1962. I due lavorarono insieme nel 1963 nella commedia Un marito in condominio, prima che la donna lasciasse tutto. Una rinuncia secondo molti favorita dallo stesso Jean Sorel: forse per le poche opportunità ricevute, forse per la volontà di dedicarsi alla famiglia, Anna Maria Ferrero recitò per l’ultima volta in Controsesso (1964), come protagonista del primo episodio al fianco di Nino Manfredi. Da quel momento in poi si trasferì a Parigi, tornando raramente in Italia: apparizioni pubbliche ridotte all’osso e poche interviste rilasciate ai quotidiani dell’epoca. Successivamente l'attrice ha affermato di essersi pentita non poco di aver abbandonato la carriera d'attrice, ma decise comunque di non tornare sulle scene. L'ultima apparizione pubblica risale all'aprile del 2008, quando facendo parte della giuria del Busto Arsizio Film Festival.

"SCOLA MI HA TENTATO"

Nel 2006 Anna Maria Ferrero rilasciò una lunga intervista ai microfoni de Il Giornale, nella quale si raccontò tra cinema e vita e privata. In particolare, rilevanti le parole su eventuali rimpianti: "Nessuno. Ettore Scola nel 1985 m’aveva offerto un ruolo in Maccheroni , con Marcello Mastroianni e Jack Lemmon. Mi ha tentato, ma poi ho rinunciato". L'attrice aveva poi parlato del rapporto avuto con grandi registi del panorama nostrano: "Il rapporto più stretto è stato con Lizzani e con Monicelli: con loro è continuata un’amicizia, anche se, vivendo io a Parigi e loro a Roma, ci si vede poco". Un aneddotto su Mario Monicelli: "L’ultima volta che ho incontrato Monicelli aveva già più di novant’anni. Era in Francia per un festival, ma aveva fretta d’andare a Montpellier. Gli ho chiesto perché. “M’aspetta un’amica” - ha detto". Infine, una battuta sulla storia d'amore con il marito Sorel: "Posso dirle il mio: non lavorare più, occuparmi di mio marito e lasciargli fare quel voleva".

