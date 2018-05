Ascolti tv 20 maggio/ Che tempo che fa vince, Domenica In batte Domenica Live a colpi di Lucarelli

Boom di ascolti per Cristina Parodi e Domenica In che sull'onda del trash del Grande Fratello mette a segno la vittoria contro Domenica Live. Che tempo che fa vince nella sezione prime time

21 maggio 2018

Cristina Parodi

Un'altra domenica di ordinaria follia in tv in attesa della bella stagione e dell'addio all'attuale edizione di molti programmi ancora in onda a cominciare da Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa. Nonostante le polemiche dei giorni scorsi su contratti e introiti, sembra proprio che il conduttore continui a tenere alta la bandiera della domenica sera mantenendo più o meno in media il proprio risultato. In attesa dello scontro con Amici 17 e Maria De Filippi della prossima settimana, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.423.000 spettatori pari al 14.8% di share nel prime time della rete ammiraglia. La guerra degli ascolti di domenica 20 maggio sono andati a Fazio che è riuscito a battere, di poco Le Iene Show che su Italia1 ha registrato il 10.9% di share. Ottimi risultati anche per i due programmi di "cronaca" con Un Giorno in Pretura (con uno share del 4.9% su Rai3) e Il Terzo Indizio (con il 4.5% di share su Rete4). Buoni gli esordi di The Sinner, che sul 20 raccoglie 242.000 spettatori e l’1% di share, e di The Fall, che su Rete4 segna 281.000 spettatori e l’1.2%.

BOOM DI ASCOLTI PER DOMENICA IN E SELVAGGIA LUCARELLI

Il vero colpo di scena, però, della giornata di ieri in merito agli ascolti tv del 20 maggio, è relativo alla guerra del pomeriggio tra Cristina Parodi e Barbara D'Urso o, meglio, i loro Domenica In e Domenica Live. Se con l'arrivo di Loredane Lecciso, la conduttrice napoletana ha superato il 20% di share, nella prima parte ha sofferto cedendo il passo al competitor rivale visto che, su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.434.000 spettatori pari ad uno share del 15.7% nella prima parte in onda per poi cedere al 12.2%, nella seconda parte. Domenica Live è partita con 2.301.000 15.4% per poi rialzare la testa con Luigi Favoloso, 2.420.000 spettatori (17.4%), e Loredana Lecciso e i suoi 2.781.000 spettatori (20.9% di share).

