Barbara Palombelli: “Sono stata esorcizzata”/ Forum, l’esperienza della giornalista: “ne uscii rinnovata”

21 maggio 2018 Emanuela Longo

La puntata di oggi di Forum si è aperta con una rivelazione clamorosa da parte della padrona di casa Barbara Palombelli, la quale ha raccontato di essersi fatta esorcizzare. Tutto è nato in occasione della prima storia raccontata nel corso della puntata e dal titolo “Un esorcista per mia sorella”, che si collega alla prima inchiesta realizzata dalla giornalista. “Io ero una giovane giornalista ed andai nell’estate del 1979 alla Scala Santa di Roma”, ha esordito la Palombelli nel suo racconto. Qui è contenuto il sancta sanctorum, “il luogo più potente della Chiesa dove ci sono le reliquie dei Santi”, ha aggiunto. Come spiegato dalla conduttrice del tribunale più celebre del piccolo schermo, la Cappella originale è ancora lì e rappresenta oggi forse uno dei luoghi più sacri per chi ha la fede Cristiana, nonché un bellissimo luogo di fronte alla Basilica di San Giovanni. Quaranta anni fa, lì c’erano due padri esorcisti molto quotati. “Io andai per raccontare la storia per il settimanale dove lavoravo allora, L’Europeo”, ha aggiunto la Palombelli. “Andai, mi feci esorcizzare, subì questa preghiera e l’esorcismo. Mi ricordo tutto, la sala d’attesa, le grida delle persone prima di me che entravano ed uscivano da un’altra porta. Portai anche con me un fotografo per documentare tutto”.

ESORCISMO: L’ESPERIENZA DELLA CONDUTTRICE DI FORUM

Il racconto di Barbara Palombelli e del suo esorcismo, seppur breve, ha anticipato la nuova storia di oggi di Forum. “Conosco questo tipo di meccanismo, mi ero anche consultata prima con delle persone che mi hanno detto che si tratta di un meccanismo tipicamente ipnotico, quella che sentirai è una forza ipnotica. Io rimasi molto colpita perché pur essendo una giornalista ed ero andata lì per raccontare ne rimasi molto colpita”. Ospite in studio anche il professor Paolo Girardi, esperto in psichiatria e che collabora con degli esorcisti: “Collaboro con tutte le persone che si adoperano per fare bene nell'ambito della psichiatria, ho avuto diversi contatti sia in entrata che in uscita. Sono stato lo psichiatra di riferimento di alcuni esorcisti che chiedevano aiuto a me”, ha dichiarato. La giornalista ha quindi domandato se per caso l’esperto abbia visto persone migliorate o guarite grazie all’esorcismo: “Sì”, ha replicato secco. La Palombelli ha poi aggiunto qualche altro dettaglio sulla propria esperienza personale: “Io arrivai lì con il mio motorino, con il mio fotografo, mi misi nella sala d’attesa, con un'ottica giornalistica ma ne uscii molto turbata, quasi rinnovata e ne uscii che non sapevo che ora era, ne rimasi molto molto colpita”, ha chiosato.

