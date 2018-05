Belen Rodriguez guarda Barbara d’Urso/ La TV su Pomeriggio 5 lascia senza parole, ecco perché litigarono

Belen Rodriguez guarda Barbara d’Urso in TV durante Pomeriggio 5 in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: tutti senza parole, ecco perché hanno litigato.

21 maggio 2018 Valentina Gambino

Belen Rodriguez, la TV accesa su Pomeriggio 5

Ebbene sì, anche Belen Rodriguez guarda Barbara d'Urso e Pomeriggio 5. Complici le Instagram Stories, si è notato il piccolo Santiago in compagnia dell'amica Patrizia e sullo sfondo la televisione accesa su Canale 5 che mostra dei fotogrammi con protagonista Carmelita. Ma da cosa è nata questa guerra fredda? Complice una doppia intervista de Le Iene con protagonista l'argentina insieme all'ex marito Stefano De Martino, i due mandarono a quel paese Lady Cologno per via di alcuni servizi che secondo loro, li mettevano in cattiva luce durante le loro nozze. All'epoca dei fatti, intervistata tra le pagine del settimanale "Chi", la napoletana aveva precisato: “Nel "pescato" delle news ho trovato il matrimonio di Belen. Tornerei a trattarlo perché è una notizia. Come ho fatto con il matrimonio di Valeria Marini. Sono eventi mediatici, Non ho mai espresso giudizi. Quando ho visto Le Iene (con il "vaffa" di Belen), ho pensato immediatamente che io so di piacere moltissimo o di non piacere per niente. In quel caso ha parlato una persona a cui non sono piaciuta. Quando vengo attaccata, ameno Faccio finta di nulla, vado avanti. Non ho mai replicato. Questo è il mio stile di vita”.

Belen Rodriguez, la TV accesa su Pomeriggio 5

La polemica tra Belen e Barbara d’Urso è poi scoppiata anche quando la showgirl argentina aveva accusato la ruspante conduttrice di Pomeriggio 5 di aver chiesto a Mediaset la censura (poi ottenuta) del video de Le Iene, rimosso perché "contiene un passaggio diffamatorio e passibile di querela". “Non c'è mai stata alcuna riunione nei piani alti, intermedi o bassi per far rimuovere nulla. Oltre a non pensarci, non avrei neanche il tempo per fare riunioni su questi argomenti. (...) Sui social ho quasi un milione di seguaci e io non blocco o cancello mai nessuno, nemmeno chi mi offende brutalmente”, aveva specificato ancora Carmelita. Con il passare degli anni, le notizie su presunti tentativi di pace (da parte della Rodriguez) si sono sprecati ma non hanno mai trovato una effettiva ufficialità. Durante alcuni video del passato riguardanti il processo di Corona, Barbara d’Urso ha parlato di Belen (presente in aula per testimoniare), senza mai citare il suo nome e chiamandola soltanto: “La ex fidanzata di Fabrizio Corona”.

© Riproduzione Riservata.