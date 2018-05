CHE TEMPO CHE FA/ L'errore della Meloni e la sit-com Pennetta-Fognini (puntata 30)

Che tempo che fa: Matteo Garrone e Marcello Fonte tornano da Cannes in pompa magna. In studio anche Pennetta e Fognini, campioni per definizione.

21 maggio 2018 Rossella Pastore

Che tempo che fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

La puntata 30 di Che tempo che fa si apre con la parodia del Royal Wedding. Al suo interno, la Littizzetto è damigella d'onore e testimone d'eccezione: "Ecco dove ti ho vista!". Ma il riferimento è anche al matrimonio Lagerbäck-Bossari: "Filippa si sposa". E questo lo sappiamo. Matteo Garrone e Marcello Fonte hanno vinto una Palma d'Oro... e una Palma Dog. Non che sia un film da cani: per definizione, la Palm Dog è un riconoscimento riservato a Rex, Lassie e altri attori cani. "Onore al chihuahua Jenny!". Giorgia Meloni è in collegamento da Roma: "Finalmente ci vediamo". La domanda è precisa: sa qualcosa che gli italiani non sanno? "No. Nulla di più di quel che leggo sui giornali". È comunque sopra gli standard. Però fa un errore: "La gente ha votato centrodestra". No, cara Giorgia: la gente ha votato Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. I partiti, non i gruppi in Parlamento. Ma Fazio è messo peggio: "Anch'io ho letto il contratto. Tutt'e trentanove [le pagine]". Erano cinquantotto.

Alessia Marcuzzi parla di famiglia: "Mia figlia è una cantante bravissima, ha preso da nonno Facchinetti". Non dal papà? "Senza nulla togliere a Francesco, Roby ha una voce 'potente'". Macché "togliere": il Dj non ha mai avuto il fisico. Mica come Carboni... Ma forse è l'esempio sbagliato. L'album Sputnik viene da un futuro non troppo lontano, dove il mercato musicale è già stato liberalizzato. È per questo che sugli scaffali si trova proprio di tutto. Flavia Pennetta e Fabio Fognini sono bravi con le battute. Più che a un match, però, la loro intervista somiglia a uno sketch. Sono i Sandra e Raimondo del tennis: "Sì, lei ha vinto uno Slam, ma io ho sfidato Nadal!".

Dopo Pennetta e Fognini, la raccattapalle Littizzetto. "Parliamo della campagna ecologista di Brolin. Si è fatto fotografare completamente nudo... con un pesce. Il fatto è che il pesce era morto, e lui è un animalista". Poi i due maschi alfa, "Alfetta e Alfasud" alias Salvini e Di Maio. "Secondo me, il contratto non l'ha letto nessuno. Come le condizioni d'uso sul web: basta cliccare 'accetta'". Ennesima analisi politica: "E le quote rosa? Hanno accennato a Bongiorno, ma forse era un saluto". Qualcuno le spieghi che non è il criterio adatto. Con lei si parla di supposte: "Luciana, sai dove siamo?". "Ancora per poco su Rai 1". Poi ribadisce: "Sai che tra un po' tu sgomberi?". Non solo lui, probabilmente. Ennesima conquista del Trvce Grillo.

© Riproduzione Riservata.