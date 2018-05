COWBOYS & ALIENS/ Su Canale 20 il film con Daniel Craig (oggi, 21 maggio 2018)

Cowboy & Aliens, il film in onda su Canale 20 oggi, lunedì 21 maggio 2018. Nel cast: Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde, alla regia Jon Favreau. La trama del film nel dettaglio.

21 maggio 2018

il film d'azione in prima serata su Canale 20

NEL CAST DANIEL CRAIG E HARRISON FORD

Cowboy & Aliens, il film in onda su Canale 20 oggi, lunedì 21 maggio 2018 alle ore 21,00. Si tratta di una pellicola prodotta e girata nel 2011 dalla Universal Pictures in collaborazione con la DreamWorks Pictures, la Platinum Studios e la Imagine Entertainment. La regia è di Jon Favreau con soggetto ispirato dall’omonimo romanzo grafico scritto da Scott Mitchell Rosenberg e l’adattamento della sceneggiatura per la versione cinematografica è stata curata da Alex Kurtzman in collaborazione con Roberto Orci, Damon Lindelof, Hawk Ostby e Mark Fergus. Nel cast figurano Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde, Sam Rockwell, Paul Dano e Clancy Brown. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COWBOYS & ALIENS, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Nello sconfinato deserto dell’Arizona nell’anno 1873 uno sconosciuto che non ha alcuna memoria di quanto successo, si alza da terra visibilmente stordito e con uno stradale bracciale che ha sulla mano destra. Non sa proprio spiegarsi a cosa serva e soprattutto non ricorda la propria identità. Ad un certo punto vanno incontro a lui tre cacciatori di taglie che credendolo un bandito cercano di catturarlo per incassarne l’eventuale taglia. Ne nasce così una colluttazione piuttosto energica nella quale ha la meglio lo sconosciuto che dopo aver ucciso i tre, ne prende alcuni indumenti, la pistola ed uno dei tre cavalli. In sella al cavallo si mette in viaggio per raggiungere una vicina cittadina che trova lungo il proprio cammino. Una volta raggiunta la cittadina qui trova riparo presso la chiesetta dove il pastore locale gli presta tutto l’aiuto di cui necessita ed in particolare curando le sue ferite. Una volta ristabilitosi, lo sconosciuto incomincia a girovagare per la cittadina incrociando un giovane uomo completamente ubriaco che non fa altro che sparare all’impazzata senza che nessuno, compreso lo sceriffo, provi a fermarlo. Il motivo è presto detto in quanto l’uomo è il figlio di un potente colonnello che praticamente tiene sotto controllo l’intera cittadina con il suo possente esercito. Tra lo sconosciuto e l’ubriaco nasce una pericolosa disputa che di fatto costringe lo sceriffo a portare entrambi in carcere dove si scoprirà che lo sconosciuto si chiama, Jake, un ricercato per aver assaltato una diligenza. Prima che i due vengono trasferiti dal giudici per essere sottoposti ad un regolare processo fa irruzione il potente colonnello intenzionato a rimettere in libertà il figlio. Tutto cambia all’improvviso quanto dall’alto si palesa un disco volante che inizia a catturare gli abitanti della cittadina. Jake e lo stesso colonnello si troveranno costretti ad unire le forze per contrastare questo inusuale nemico.

