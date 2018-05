Cristiano Malgioglio VS Filippo Contri/ Grande Fratello 15: “I cani non hanno bisogno di padroni come te!”

21 maggio 2018 Valentina Gambino

Questa 15esima edizione del Grande Fratello 2018 si è mostrata essere più difficoltosa del previsto. Proprio di recente, Cristiano Malgioglio si è scagliato contro Filippo Contri per la sua frase orrenda sugli animali e il modo di “insegnare” al suo cane ad essere obediente. Il gieffino ha parlato dell’insolito modo da lui usato per “educare” il suo amico a quattro zampe. Contri, spiegando che il suo cane è molto forte e "può ribaltare tutti gli altri cani", ha esclamato: "Se glielo permetti non lo riesci più a gestire. Io sono per i modi antichi, se fa qualcosa io gli do un calcio, tanto loro non lo sentono, che ne dicano gli animalisti...". Proprio questo “famoso” calcio ha scatenato anche l’ira funesta di tutti gli animalisti. Tra le ultime prese di posizione, il presidente nazionale di AIDAA, Lorenzo Croce, ha inviato questa mattina alla procura della repubblica di Roma una denuncia penale nei confronti del gieffino. "Il Contri - si legge - è stato denunciato per il reato di maltrattamento di animali, avendo dichiarato in trasmissione di aver picchiato il suo cane di razza doberman e di aver provveduto al taglio delle orecchie in violazione dell'articolo 544 del codice penale che considera sia le botte che il taglio delle orecchie del cane come reato di maltrattamento. Inoltre il presidente dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha chiesto che sia sequestrato il cane per 'verificare il suo stato di salute'".

Anche Cristiano Malgioglio nelle ultime ore si è scagliato contro Filippo Contri, reo di avere picchiato il suo cane, secondo sua stessa ammissione durante una chiacchierata dentro la Casa del Grande Fratello 2018. L’opinionista del programma ha affidato ai social la sua opinione, confidando di essere un animalista di natura e di amare “ogni tipo di animale anche quelli di sangue freddo. Sono un uomo molto sensibile per qualsiasi tipo di violenza.” Di seguito Cristiano ha parlato direttamente al concorrente, affermando: “Per educare gli animali caro Filippo non bisogna usare dei metodi violenti”. Poi il paroliere continua affermando che queste creature indifese non avranno di certo bisogno di un padrone come lui e “mi meraviglio dei tuoi compagni tutti lì ad ascoltarti”. “Non toccatemi gli animali” continua Malgioglio e poi difende anche Barbara d’Urso: “Se accadono certe cose non c’è nel cervello dei concorrenti il cervello della signora. Esiste la parola scusa e questo penso sia più che doveroso. I reality sono tutti così. Basta guardare quelli che vanno in onda all'estero che sono più che terribili. Sono reality e basta”.

