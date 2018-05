DEBORA ROVERSI, EX MOGLIE DI ANDREA PIRLO / 13 anni d'amore, la separazione e la polemica sul mantenimento

Debora Roversi, ex moglie di Andrea Pirlo, è stata legata al campione per ben 13 anni. I due ex coniugi, che oggi hanno due figli, hanno divorziato nel 2014...

21 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Andrea Pirlo (Instagram)

Debora Roversi, ex moglie di Andrea Pirlo, è stata legata al calciatore per ben 13 anni, fino alla separazione avvenuta nel 2014. I due si sono conosciuti quando lui era una giovane promessa del Brescia e dalla loro unione sono nati due figli, Nicolò e Angela, nati rispettivamente nel 2003 nel 2006. In seguito alla rottura, la Roversi è finita nell'occhio del ciclone a causa di alcuni dichiarazioni sull'assegno di mantenimento da 53 mila euro che il suo ex marito avrebbe dovuto versarle ogni mese, una cifra, secondo quanto rivelato dalla diretta interessata, lontana da quelle invece percepite. "L'assegno che mi è stato riconosciuto non è un assegno divorzile, ma è quello che la legge stabilisce nella separazione dei coniugi. L'importo non è quello indicato dai mass media. Dedotto l'assegno di mantenimento dei figli e le imposte che verso regolarmente, l'importo è di gran lunga inferiore", ha dichiarato l'ex moglie di Pirlo a Vanity Fair per mettere a tacere ogni polemica.

"Il mio è stato un matrimonio d'amore"

Nel difendere la propria posizione, Debora Roversi ha ripercorso le fasi più importanti del suo rapporto coniugale con Andrea Pirlo, svelando di averlo amato profondamente prima ancora che diventasse un campione: "Il mio matrimonio è stato un matrimonio di vero amore. Eravamo appena sedicenni, Andrea giocava da poco nel Brescia ed entrambi non sapevamo che sarebbe diventato un campione. Il nostro amore era vigoroso e si irrobustiva ogni giorno, ancora di più con l’arrivo dei figli". Un amore fatto di sentimento, passione, ma anche di rinunce, che ha visto la Roversi metterei propri sogni man mano in secondo piano: "Non è stato semplice rinunciare a me stessa. Il mio amore era allo stesso tempo abnegazione e rinuncia. Non era possibile immaginarlo diversamente con un uomo che diventava Campione, al quale era necessario donarsi per non impedirgli un futuro. Ho compreso il mio ruolo con spirito di partecipazione e di sacrificio ed ho offerto a lui ogni attimo della mia esistenza incondizionatamente".

Legata all'imprenditore Alessio Albini

Dopo il divorzio da Debora Roversi, Andrea Pirlo si è legato a Valentina Baldini, la donna dalla quale negli ultimi anni ha avuto due figli, Leonardo e Tommaso. Per quanto riguarda invece la sua ex, le ultime notizie svelano che in seguito alla loro rottura si sarebbe innamorata di Alessio Albini, un imprenditore con il quale è stata paparazzata nel 2015 da Chi nel corso di una romantica vacanza a St. Moritz. Lontana dal gossip e da ogni evento mediatico, non sappiamo se Debora Roversi sia attualmente legata all'imprenditore con il quale è stata immortalata dal celebre settimanale: le ultime notizie sul suo conto ci rimandano inevitabilmente alla polemica sull'assegno di divorzio ricevuto mensilmente da parte del suo ex Andrea Pirlo, una vicenda che negli ultimi mesi ha visto la Roversi prendere la parola pur di difendersi da chi l'ha accusata di sfruttare la situazione a suo favore.

