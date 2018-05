Francesco Monte compie 30 anni/ Il party Hippie in barba alle critiche: Paola Di Benedetto grande assente

21 maggio 2018 Valentina Gambino

Francesco Monte proprio ieri sera ha festeggiato il suo 30esimo compleanno celebrato in grandissimo stile. Dopo essere stato lasciato in diretta da Cecilia Rodriguez durante il Grande Fratello Vip, la nuova esperienza sull’Isola dei Famosi e il canna-gate, una volta tornato in Italia l’ex tronista ha aspettato il ritorno di Paola Di Benedetto per iniziare una storia d’amore con lei terminata dopo pochissime settimane. Messi da parte tutti gli ultimi sconvolgimenti sentimentali, il tarantino ha voluto festeggiare sabato sera all’Armani Privé di Milano, in compagnia di svariati amici tra cui Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, ultima coppia uscita da Uomini e Donne la scorsa settimana. Dopo questo evento “pubblico” ieri sera è volato in Puglia per qualcosa di più intimo da passare in compagnia degli amici di sempre. Il tema principale del party del buon Monte è stato “Figli dei fiori” con un chiaro riferimento al movimento degli anni sessanta che proponeva anche uno stile di vita libero e di pace.

Il tema del party di Francesco Monte ha inevitabilmente sollevato l’ironia del web, proprio in merito agli ultimi accadimenti in televisione. Durante la festa di compleanno dell’aspirante attore, non sono mancati camicie fiorate, occhiali vistosi e colori accesi per festeggiare un 30esimo compleanno decisamente in chiave Hippie. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 13 è apparso felicissimo di poter festeggiare insieme agli amici e per dimostrarlo appieno ha anche postato fotografie e video cercando di sdrammatizzare su tutto quello che gli è accaduto negli ultimi tempi. A brindare in sua compagnia c’erano anche il fratello Stefano Monte, sempre al suo fianco in ogni tipo di occasione, ed anche gli amici più cari tra cui Nicola Zaccaro, l’ex corteggiatore Alex Adinolfi con la fidanzata Valentina Colecchia, l’ex tronista Gianfranco Apicerni e l’ex naufraga Elena Morali. Il tutto è stato “condito” dalla musica del deejay Tommy Vee.

