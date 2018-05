GEMMA GALGANI E MARCO CAPPAGLI / Uomini e Donne: è pace in studio ma la dama litiga con Giorgio Manetti

Gemma Galgani e Marco Cappagli, la loro storia giunge al termine a "causa" di Giorgio Manetti? Al trono Over di Uomini e Donne si riapre un capitolo che sembrava chiuso

21 maggio 2018 - agg. 21 maggio 2018, 15.46 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani fa il suo rientro in studio dopo un'ora a discutere con Marco Cappagli dietro le quinte. Tutto è stato causato dalla intromissione di Giorgio Manetti, che ha chiesto di pater avere un chiarimento con Gemma ancora una volta. Da qui la lite che si è però conclusa per il meglio. Gemma ha però litigato ancora con Giorgio Manetti, prima che Maria De Filippi la invitasse a ballare con Marco. Le polemiche sono tante però anche sul web: "Ma perché in puntata nessuno dice a Giorgio che è un narcisista ed un presenzialista? che vuole avere sempre l'ultima parola e vuole dare la sensazione di essere lui a decidere di lasciare una donna?" scrive infuriata una telespettatrice, una delle tante che sul web attaccano il cavaliere. (Aggiornamento di Anna Montesano)

LA LITE A CAUSA DI GIORGIO

Gemma Galgani è molto turbata. Nelle nuove puntate del trono Over di Uomini e Donne, qualcosa è nuovamente cambiato per la dama più famosa dello show di Canale 5. Giorgio Manetti si è rifatto avanti per chiarire delle cose della loro relazione, una relazione che, per lui, non avrà mai più seguito ma che il cavaliere vuole comunque chiudere con un bel ricordo. Gemma è rapita da Giorgio e la cosa non passa inosservata. Marco Cappagli, che è al fianco di Giorgio quando lui chiede di avere questo confronto con Gemma, è furioso e lascia lo studio di fronte all'intromissione del cavaliere. Marco sta conoscendo Gemma e non ci sta a vedere che Giorgio ancora cerca di intromettersi tra loro. "La vostra storia è finita, appartiene al passato, perché dobbiamo ancora parlarne" si chiede allora il cavaliere.

LA RAMANZINA DI AMRIA DE FILIPPI A GEMMA

Ma Gemma Galgani, che rincorre Marco quando lascia lo studio, non sembra palesare sul suo volto che quella con Giorgio sia davvero una storia finita. E infatti, stuzzicata da Maria De Filippi, la dama poi ammette che avrebbe voluto conoscere le parole di Giorgio, interrotto dall'uscita di Marco. Una scena che però fa infuriare Maria De Filippi, che fa una predica alla Galgani. "Adesso hai una storia con Marco e quando Giorgio parla, parla di una storia che avete avuto. - dichiara la De Filippi a Gemma - Ma più che Marco che prende ed esce dovresti essere tu a fare una scelta nella tua vita non farla fare sempre agli altri. Se tu vuoi sentire Giorgio va bene, ma se vuoi sentire Marco chiudi con Giorgio perché lui chiede così. Ma tu segui Marco ma piangi perché non hai fatto parlare Giorgio. ma lo capisci che è senza senso quello che fai?" Come finirà questa vicenda?

