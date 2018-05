Georgette Polizzi ha la sclerosi multipla/ Video, "è questa la malattia che ho... bastarda!"

Georgette Polizzi ha la sclerosi multipla, Video: “Non mollate… è una malattia bastarda!”, l'ex concorrente di Temptation Island si confida con i fan su Instagram.

21 maggio 2018 Valentina Gambino

Georgette Polizzi ha la sclerosi multipla

Georgette Polizzi ha confessato quale sia la malattia che l'ha costretta alcuni giorni in ospedale e successivamente sulla sedia a rotelle. L'ex concorrente di Temptation Island dopo aver tranquillizzato gli estimatori è tornata a casa ed anche al lavoro, riprendendo in mano i pennelli con la solita grinta che la contraddistingue. Successivamente, ha promesso ai fan di parlare in prima persona della sua malattia e così è accaduto. Già in un video dello scorso aprile aveva anticipato la sua condizione senza però dare un nome effettivo alla malattia. Di seguito ha dichiarato di dover convivere per tutta la sua vita con questa particolare problematica fino alla confessione: sclerosi multipla. Georgette ha voluto raccontare la sua storia semplicemente per aiutare tutte le persone in questo difficile percorso di accettazione. "Non abbattetevi altrimenti sarà lei ad abbattervi", ha affermato tramite un video di Instagram. Nel frattempo il suo compagno Davide Tresse è costantemente al suo fianco.

Georgette Polizzi ha la sclerosi multipla

Una lunga serie di video su Instagram sono serviti a Georgette Polizzi per raccontare la sua malattia: la sclerosi multipla. "Sono qui perché credo sia giusto raccontarvi quello che è successo in questo mese. Tutto è nato all'improvviso e questo mi ha traumatizzato. Ho perso la sensibilità del busto, poi le mani, le gambe. La cosa triste è che sono entrata camminando e poi non riuscivo più. La prima notte è stata dura, provavo a muovere braccia e mani e mi sentivo prigioniera del mio corpo, i giorni passavano e pensavo al peggio. Dopo un mese, è arrivata la diagnosi che parla di una malattia che mi accompagnerà per tutta la vita", ha raccontato la stilista. Georgette durante il suo lungo video sfogo, ha confidato anche che la sclerosi multipla è una malattia molto soggettiva, che colpisce in modi differenti. "Non ho deciso di fare questo video per farmi compatire, ma perché è una malattia soggettiva. C'è chi ce l'ha e convive bene, c'è chi ce l'ha e ci convive male. I medici hanno detto che ho avuto rimedi fisici incredibili. Sono certa che tornerò a camminare. Non abbattetevi perché altrimenti vi abbatte. Il nome della mia malattia è la sclerosi multipla. Non ho paura di lei perché so che posso vincere. Mi sento di dire di non mollare, di tenere alto l'umore, so che ci si sente stanchi perché è una malattia bastarda ma se voi siete più bastardi di lei, avete vinto", ha continuato.

© Riproduzione Riservata.