Giulia De Lellis/ Uomini e Donne, lacrime in studio e nuove accuse sui social?

Giulia De Lellis ha partecipato alla puntata di "Uomini e Donne", assistendo alla scelta di Nilufar. Giulia soffre per la separazione da Andrea, ma c'è chi vocifera che abbia un nuovo amante

Giulia De Lellis, dallo scorso mese, non è più fidanzata con Andrea Damante

È successo tutto poco meno di un mese fa. Giulia De Lellis con il telefono alla mano ha annunciato, attraverso i suoi social media, di aver interrotto la storia d’amore che la vedeva insieme al dj Andrea Damante. Giulia ha chiesto rispetto davanti a quella situazione che è riuscita a gestire, davanti alle telecamere o semplicemente ai telefonini, con relativa freddezza. Con la sua spigliata parlantina aveva comunicato la situazione e subito erano partite le prime insinuazioni verso la fedeltà di Andrea. Contro le prime notizie di tradimento Andrea Damante aveva commentato su il suo profilo ufficiale Instagram, con queste parole: “Mi risulta surreale ritenere che tutto questo materiale speculativo sia venuto fuori solo adesso. Non cadrò nel tranello mediatico per raccontare quali siano stati i motivi della fine della nostra relazione”. La notizia della separazione aveva sconvolto tutte le fan della coppia, anche perché i due avevano passato una vacanza in Africa, pochi giorni prima. E tutto sembrava andare bene, i due giovani sembravano davvero ancora innamorati.

IL VIDEO MESSAGGIO

La scorsa settimana Giulia De Lellis è tornata nello studio dove tutto è cominciato, “Uomini e Donne”. La padrona di casa, Maria De Filippi, non ha fatto domande invadenti e, infatti, per evitarle Giulia ha deciso di registrare un video. “Come tutte le cose brutte, anche quelle belle passano”, dice Giulia e continua: “Ma non rinnegherò mai niente, anzi proteggo tutto con l’amore”. In questo video messaggio la ex corteggiatrice racconta di aver vissuto un’esperienza meravigliosa all’interno del programma di “Uomini e Donne”, di essere stata circondata da un enorme affetto e di voler rifare tutto nuovamente. Il suo desiderio, ora, è quello di trovare un vero amore, forte e sincero come quello che è stato per Andrea Damante. Giulia De Lellis ha partecipato all’intera puntata che ha visto la scelta di Nilufar e che continuerà anche oggi. Durante la scelta e la puntata, Giulia, si è emozionata numerose volte e durante la scelta si è dovuta far trascinare da lacrime, amare e di dolci ricordi.

UNA NUOVA STORIA D’AMORE?

Si pensa che la storia sia chiusa e terminata, ma per finire una storia di amore e passione non basta un messaggio. Ed ecco che i due ex fidanzati sono stati immortalati tra le vie di Verona, la scorsa settimana. Una foto li immortala: alle 16 al Bar Rialto di Verona ci sono loro. Molto distanti e in cerca di chiarimenti e discrezione. Andrea Damante non si è mai tenuto lontano dagli appuntamenti di Giulia e anche durante la puntata di “Uomini e Donne” ha commentato: “Nel mondo reale, quello fatto di esperienze, terra e sangue non è tutto così facile e bello come credete”. Dure parole che sono nate in seguito a numerose critiche e accuse gettate per difendere Giulia che in puntata era visibilmente provata. Intanto circolano piccoli gossip sulla vita della De Lellis che vociferano che abbia un’intesa speciale con il fratello di Belen, Jeremias Rodriquez. Entrambi sono appena usciti da relazioni importanti e si sono conosciuti lo scorso anno durante il “Grande Fratello vip”.

