Grande Fratello 2018, chi è la nuova inquilina?/ Barbara D'Urso: "una femminona". Gli indizi

Grande Fratello 2018: chi è la nuova inquilina? Barbara D'Urso parla di "una femminona". Ecco tutti gli indizi e il probabile nome della donna pronta a far girare la testa a tutti.

21 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Grande Fratello 2018 - Barbara D'Urso

Alla finale del Grande Fratello 2018 mancano solo poche settimane ma nella puntata in onda domani, martedì 22 maggio, nella casa più famosa d’Italia entrerà una nuova inquilina. Ad annunciarlo è stata la conduttrice Barbara D’Urso che, a Domenica Live, ha svelato qualche indizio su quella che potrebbe essere una nuova concorrente del reality. “Una femminona”, è stata la descrizione della D’Urso che l’ha definita sexy e molto formosa. E’ così partita la caccia al nome. Sul web è circolato immediatamente il nome di Francesca Cipriani. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2018 è una presenza fissa delle trasmissioni della D’Urso e potrebbe varcare la famosa porta rossa per rivivere le emozioni già vissute qualche anno fa. Nelle ultime ore, però, è spuntato un altro nome. Si tratta di Fabiana Britto, brasiliana molto formosa e sensuale che ha più volte partecipato come opinionista a Pomeriggio Cinque scontrandosi anche con Paola Caruso. La Britti, per le sue forme esplosive, è finita anche sulle pagine di Playboy. La D’Urso non ha aggiunto altri particolari. La nuova inquilina della casa di Cinecittà, inoltre, potrebbe essere una concorrente ma anche solo ospite dei concorrenti per pochi giorni come è già accaduto con il Ken Umano Rodrigo Alves.

GRANDE FRATELLO 2018: CHI SARA’ IL PRIMO FINALISTA?

Per il pubblico è arrivato il momento di scegliere il primo finalista del Grande Fratello 2018. Nella prossima puntata, infatti, i telespettatori, attraverso il televoto, decreteranno il nome del primo finalista del reality. Ancora non si sa in base a quale criterio i concorrenti andranno al televoto per la finale, ma potrebbe esserci un meccanismo a sorpresa. Tra i concorrenti, il favorito del pubblico resta sicuramente Alberto Mezzetti che è anche considerato il probabile vincitore. In testa a tutti i sondaggi, il Tarzan di Viterbo, nelle ultime settimane, ha anche conquistato l’affetto dei compagni d’avventura. Sarà, dunque, lui il primo finalista? Nel corso della nuova puntata del reality, inoltre, ci sarà anche qualcosa di spiazzante: “una cosa molto forte, per ora non vi dico cose più specifiche. Forse ve lo dirò domani a Pomeriggio 5, ma è una cosa pesante”, ha spiegato la conduttrice. Oltre a quella del televoto tra Danilo Aquino, Lucia Bramieri e Simone Coccia, dunque, ci sarà un’altra eliminazione a sorpresa?

