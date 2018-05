IL PADRINO-PARTE II/ Su Iris il film con Robert De Niro (oggi, 21 maggio 2018)

Il Padrino - Parte II, il film in onda su Iris oggi, lunedì 21 maggio 2018. Nel cast: Robert De Niro, John Cazale, alla regia Francis Ford Coppola. La trama del film nel dettaglio.

21 maggio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Iris

NEL CAST ROBERT DE NIRO

Il Padrino - Parte II, il film in onda su Iris oggi, lunedì 21 maggio 2018 alle ore 21,00. Un grande classico del cinema americano ed internazionale. Secondo capitolo della saga de Il Padrino iniziata nel 1972. La pellicola Il Padrino parte II torna ad essere diretta da Francis Ford Coppola, uno dei registi italo americani più amati e famosi a livello internazionale. L'intero soggetto di tutta la saga dedicata a Il padrino è stato ispirato totalmente dall'omonimo romanzo scritto da Mario Puzo, scrittore americano di origini italiane che è diventato famoso proprio grazie a questo racconto che colpì particolarmente Francis Ford Coppola convincendo quest'ultimo a farne una trasposizione cinematografica. Il Padrino parte II, ha fatto affidamento sul medesimo cast di protagonisti del primo film, formato da grandi volti del cinema statunitense come Robert De Niro, John Cazale e Diane Keaton. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL PADRINO - PARTE II, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La narrazione del film esordisce con un episodio avvenuto a Corleone i primi del 900, quando il giovane Don Ciccio uccise la famiglia Andolini, con il piccolo Vito di 5 anni costretto ad assistere all'uccisione dei suoi genitori. Il resto dei familiari di Vito decidono di salvaguardare il piccolo inviandolo negli Stati Uniti. Tuttavia per un errore burocratico il cognome di Vito è stato trasformato in Corleone, che in realtà è semplicemente il suo paese di origine. I primi mesi della sua permanenza a New York Vito li trascorrere lavorando presso una piccola bottega gestita da don Abbandando. Trascorrono alcuni anni e dopo la nascita di suo figlio Sonny, Vito perde il lavoro a causa di un potente boss di Little Italy. Con l'appoggio dei suoi amici Peter e Salvatore, Vito da inizio alla sua carriera malavitosa, uccidendo il boss di quartiere Fanucci e conquistando il rispetto di tutti. Nel giro di pochi anni Vito riesce a costruire un vero e proprio impero, gestendo i principali traffici criminosi nella città di York. Raggiunta l'età adulta Vito torna in Sicilia per vendicare la morte della sua famiglia, uccidendo il carnefice. Poco dopo l'attenzione si sposta su uno dei figli di Vito Michael Corleone, che sembra intenzionato a seguire le orme del padre...

© Riproduzione Riservata.