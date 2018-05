IL SEGRETO, FERNANDO MESA TORNA A PUENTE VIEJO / Il cattivo della serie farà tremare la città!

Fernando Mesa, uno dei personaggi più crudeli de "Il Segreto", sta per fare il suo ritorno a Puente Viejo. Ecco tutte le anticipazioni sul suo ingresso nella trama e sul passato che...

21 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Fernando Mesa in una scena de "Il Segreto" (Antena 3)

Brutte notizie in arrivo per tutti gli abitanti di Puente Viejo: pare infatti che uno dei nemici più temibili degli abitanti del paesino iberico sia ormai sul punto di tornare nelle trame de Il Segreto. Di chi stiamo parlando? Di Fernando Mesa, crudele protagonista della stagione in onda dal 2012-2014 che ha reso impossibile la vita a Maria, Gonzalo e alla loro bambina, la piccola Esperanza. Responsabile del rapimento di quest'ultima, è stato messo in carcere dalla Guardia Civile, ma il perfido villain della soap ha giurato vendetta e, a quanto pare, i tempi sono maturi affinché ogni cosa si pieghi al suo volere. Il ritorno del perfido protagonista, che potremo vedere nelle puntate italiane soltanto tra qualche mese, coincide con la scomparsa improvvisa di donna Francisca, che in maniera del tutto inspiegabile farà perdere le proprie tracce. Visti i tanti precedenti, quale ruolo avrà Fernando Mesa nella vicenda che coinvolgerà la perfida matrona di Puente Viejo?

Il mistero della scomparsa di donna Francisca, tutta colpa di Fernando?

La famiglia Castaneda non potrà più dormire sonni tranquilli: Fernando Mesa, persecutore di Maria, di Gonzalo e della piccola Esperanza, si prepara a tornare a Puente Viejo; le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano infatti che in questi giorni l'attore Carlos Serrano, che dal 2012 al 2014 ha prestato il volto al perfido protagonista, è ormai a un passo dal tornare sul set della celebre soap e il suo rientro sulla scena porterà scompiglio tra gli abitanti della tranquilla cittadina. Ricordiamo che oltre a Esperanza, Mesa ha quasi ferito Candela, oltre ad aver messo a segno numerose malefatte ai danni di alcuni abitanti di Puiente Viejo. Il suo ingresso sarà inoltre anticipato dal comportamento anomalo di Donna Francisca, che con la scusa di dover risolvere alcune faccende di vitale importanza, lascerà la villa gettando i suoi cari - in particolare Raimundo - nel panico più totale. In attesa di scoprire la verità sulla misteriosa faccenda che terrà la Montenegro lontana dalla sua tenuta, vi segnaliamo che assieme a Fernando Mesa arriveranno nella soap altri tre personaggi: la prima è Elsa, interpretata da Alejandra Meco, il secondo è Isaac, interpretato dall'attore Ibrahim Al Shami, e la terza è Antolina, interpretata da Maria Lima.

