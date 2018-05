Il Capitano Maria, fiction Rai 1/ Anticipazioni 21 maggio 2018: Annagreca rischia la vita?

Il Capitano Maria, in prima Tv assoluta su Rai 1

IL CAPITANO MARIA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 21 maggio 2018, andrà in onda un nuovo episodio de Il Capitano Maria, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, ma prima di scoprire le anticipazioni ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Maria continua a cercare di carpire delle informazioni a Tariq riguardo alla vera identità di Hassan, che per il bambino è solo l'uomo che fa volare gli aquiloni. In seguito ad un confronto con il boss dei Patriarca, l'uomo fa un'insinuazione fra la morte del marito del Capitano ed i tentativi di Magistrato di pestare i piedi alla sua famiglia, ma subito dopo si accascia a causa di un malore. Mentre viene trasportato d'urgenza in ospedale, il maggiore dei figli informa il fratello chirurgo di quanto accaduto e gli impone di operare il genitore per salvargli la vita ad ogni costo. Nel frattempo, Scaffara protegge Tariq e lo porta in una zona sicura, ma il piccolo fugge con Hassan, che quindi spara al poliziotto. In seguito alla morte di Vito Patriarca, Tancredi deve guardarsi le spalle anche dai fratelli, che decidono di stringere ancora di più la morsa contro gli hacker. Annagreca invece chiede a Filippo di non dire nulla sul suo coinvolgimento nell'esplosione ed anche se la stampa riconosce il merito al ragazzo, il passato di quest'ultimo lo fanno figurare come un criminale.

La madre di Filippo va su tutte le furie e per questo il giovane decide di fuggire di casa, chiedendo ad Annagreca di poter entrare a far parte del suo gruppo. Anche Luce ha delle difficoltà con la madre e decide di seguirlo, mentre Maria scopre che la figlia è fuggita e cerca di scoprire con ogni mezzo dove possa essersi nascosta. All'Isola che non c'è, Luce viene travolta da un'atmosfera del tutto diversa e la vicinanza con Filippo le permette di intuire che potrebbe nascere qualcosa fra loro. Vitaliano però teme che Annagreca abbia fatto un errore, anche se la ragazza gli ricorda che è stato Guido, il padre di Luce, a permettere ad entrambi di riuscire a salvarsi diversi anni prima. Intanto, Maria decide di cambiare ancora una volta città e per trovare Luce accetta di affidarsi ad una veggente, Santina. La donna l'avvisa tuttavia, tramite le parole di Guido, che presto la città vivrà una guerra aspra fra giovani e adulti. Quella sera, Maria ha un'intuizione e capisce che la figlia potrebbe trovarsi nel covo dei Ragazzi Perduti di Annagreca, che al suo arrivo accusa invece Luce di averli traditi. Subito dopo, il posto viene preso d'assalto dai Patriarca ed anche se il Capitano riesce ad impedire il peggio, la figlia decide comunque di sparire. Nel frattempo, i Patriarca impongono ad Hassan di uccidere Tariq per via del suo errore ed anche se l'uomo cerca di rifiutarsi, alla fine è costretto a compiere l'omicidio. Ore dopo, Riccardino decide di saltare la scuola con Yuri, che invece lo presenta ad Hassan. Il ragazzino finge che sia un amico con qualche rotella fuori posto e lo convince a salire in un furgone dove ci sono altri bambini.

ANTICIPAZIONI DEL 21 MAGGIO 2018, EPISODIO 3

Annagreca e Vitaliano dovranno continuare a frenare il più possibile la guerra scatenata dai Patriarca, mentre il clan è sempre più convinto che gli hacker siano diventati un ostacolo da eliminare. Anche se Luce è consapevole che la madre la sta cercando, decide comunque di rimanere al fianco di Filippo per vivere appieno la loro storia d'amore neonata. Dopo aver ricevuto diversi indizi, Maria decide di fare luce sulla morte di Guido per scoprire la verità sul suo tragico incidente. Ormai è convinta che ci sia una profonda connessione fra il caso e i Patriarca, ma anche che ci sia qualcun altro coinvolto nel caso. Dopo aver scoperto che Annagreca conosceva Guido, la protagonista dovrà fare i conti con dei nuovi documenti trovati da Robiola, che mettono in collegamento l'hacker e il Magistrato. Nel frattempo, Annagreca vive un grave pericolo, mentre Luce decide di proteggere Filippo e l'amica, scegliendo di non tornare da Maria.

