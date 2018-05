Jara e Nicola / Uomini e Donne, promessa d'amore in studio: "Presto vorremmo allargare la famiglia"

21 maggio 2018 Anna Montesano

Grande sorpresa nella nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne. In studio è tornata una delle ultime coppie formatesi nel programma di Maria De Filippi: Nicola e Jara. Cinque mesi sono trascorsi dal loro addio allo show e oggi sono più innamorati che mai. È proprio in studio che Nicola fa una sorpresa a Jara, annunciandole non solo di voler vivere con lei ma regalandole una fedina come segno del suo amore. "Sono ormai cinque mesi di noi, stiamo bene, c'è qualche momento così ma è dovuto soprattutto alla lontananza che presto si accorcerà quindi attendiamo solo il momento. - ha raccontato Jara nel backstage di Uomini e Donne - Il fatto di venire qua dove ci siamo conosciuti, dove è iniziato il tutto mi ha proprio smosso tutto questo carico di emozioni che forse sono cinque mesi che tengo, perché in realtà sono un po' più dura di lui in questo senso, poi però mi lascia andare e anche io sono tanto emotiva".

"Presto vorremmo allargare la famiglia"

Nicola, dal canto suo, ha aggiunto: "Quando ti innamori di una persona comunque la ascolti e dai peso a quello che viene detto e chiaramente ti metti in discussione veramente. - e ancora - Quelle volte in cui lei si prende cura di me o che comunque lei viene a casa mia qualche giorno, la casa cambia completamente, prende un'altra aria, altri colori, nel nostro piccolo sembra proprio una famiglia." È Jara però a dichiarare che, dopo Uomini e Donne, è pronta a fare un passo molto importante con Nicola: "L'augurio che mi faccio, e che in realtà avevo già fatto, è quello di allargare presto la famiglia, creare un qualcosa di nostro e poterlo raccontare un giorno."

