LA PIRAMIDE/ Su Rai 4 il film con Ashley Hinshaw e Denis O'Hare (oggi, 21 maggio 2018)

La Piramide, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 21 maggio 2018. Nel cast: Ashley Hinshaw, Denis O'Hare e James Buckley, alla regia Gregory Levasseur. La trama del film nel dettaglio.

21 maggio 2018 Cinzia Costa

il film di horror in prima serata su Rai 4

NEL CAST ANCHE DENIS O'HARE

La Piramide, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 21 maggio 2018 alle ore 21.00. Serata dedicata agli appassionati del genere horror con la pellicola statunitense La piramide che è stata prodotta nel 2014 e diretta dal regista emergente Gregory Levasseur. I personaggi protagonisti sono stati interpretati da Ashley Hinshaw, Denis O'Hare, James Buckley e Christa Nicola. Tra i produttori del film spicca il nome di Mark Canton, lo stesso produttore di pellicole del calibro di Jack Frost, Angel Eyes - Occhi d'Angelo, La vendetta di Carter e Pianeta rosso. Il film protagonista della prima serata di Rai 4 di questa sera, è stato realizzato attraverso una tecnica di ripresa molto particolare nota come found footage. A vestire i panni del personaggio protagonista di Nora Holden è Ashley Hinshaw, attrice americana classe 1988 che ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella ed è poi approdata nel mondo della TV prendendo parte a diverse serie televisive di successo, come Gossip Girl e Fringe. La sua ultima apparizione cinematografica risale al 2016 nel film Me estas matando Susana. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA PIRAMIDE, LA TRAMA DEL FILM HORROR

Siamo in Egitto e nell'estate del 2013 un'equipe di ricercatori nota l'esistenza di una piramide sotterranea sconosciuta fino a quel momento. Il ritrovamento però ha qualcosa di davvero singolare perché la piramide trovata nel sottosuolo è composta da soli tre lati. Dopo i primi giorni di perlustrazione però si scopre che all'interno della piramide è nascosta una strana sostanza gassosa letale per l'essere umano e così l'equipe di archeologi è costretta ad abbandonare l'operazione. Tuttavia Alcuni di loro non intendono rinunciare alle ricerche, decidendo di inviare sul posto un robot che possa proseguire gli studi al posto loro. Il piano va a buon fine e il piccolo bot viene inviato nei pressi della piramide. Poco dopo però, l'androide viene letteralmente smembrato da una serie di mostri che probabilmente abitano la piramide stessa. Intenzionato a recuperare il robot, parte del gruppo decide di inoltrarsi nella piramide dando il via a una spedizione pericolosissima che metterà a repentaglio la loro sopravvivenza.

© Riproduzione Riservata.