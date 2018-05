LA SCELTA DI SARA AFFI FELLA È LORENZO O LUIGI?/ Uomini e Donne, registrazione in studio o in villa?

Sembra che la tronista Sara Affi Fella sia pronta per la scelta. Tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi e un'importante decisione. Chi sceglierà tra Luigi e Lorenzo?

Sara Affi Fella, Uomini e donne

La scorsa settimana abbiamo lasciato il trono classico di “Uomini e Donne” con la scelta di Nilufar. La tronista partenopea, in un abito lungo rosso, ha comunicato a Giordano di voler vivere una storia d’amore insieme a lui; scegliendo così di seguire il cuore e non la testa. La puntata, però, è continuata e proprio oggi vedremo cosa accadrà nella seconda parte della registrazione. Sara Affi Fella è stata una tronista molto amata, classe 1996, è stata seguita molto durante la partecipazione a “Temptation Island” che ha portato la separazione con il suo fidanzato di allora, Nicola Panico, molto più grande di lei. Sara Affi Fella sembra proprio alla ricerca di un grande amore, stanca di umiliazioni e prese in giro e Maria De Filippi sembra credere molto il lei. Durante questi mesi di registrazioni, Sara ha frequentato diversi ragazzi: Emanuele Trimarchi, Nicolò Fabbri (conosciuto a Temptation Island), Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Alla resa dei conti gli ultimi due.

IL VIDEO DI SARA

Sara sembra essere l’ultima, del trono classico, a dover prendere una scelta dal momento che il trono di Mariano Catanzaro sembra essere davvero in bilico e incerto. Così si avvicina sempre di più il fatidico momento. I corteggiatori rimasti per Sara Affi Fella sono Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, due ragazzi molto diversi con opposti caratteri. Uno impulsivo e talvolta indelicato, l’altro dolce e quasi innamorato della sua Sara. È proprio Sara, attraverso il suo profilo Instagram, a far trapelare qualche piccola anticipazione. Ieri ha infatti pubblicato un video che riassume la puntata di oggi: si vedranno due esterne importanti e molto toccanti. Con entrambi scambia moment intimi e di veri sentimenti, Luigi le regalerà un album di fotografie, mentre Lorenzo porterà la tronista a casa sua a conoscere la nonna. “Sara sei innamorata di Lorenzo?”, le chiede la nonna di lui, Sara rimane un po’ imbarazzata e cerca di deviare quella domanda tanto ingombrante.

LA DECISIONE

Ma ecco che a seguire le due esterne, Sara dovrà dire qualcosa di importante. A quanto pare le uscite con i due pretendenti sono state fondamentali per arrivare alla scelta e così Maria De Filippi fa partire un filmato di Sara. La tronista però si avvicina alla padrona di casa, “Maria posso guardarlo qui con te?”, la abbraccia e scoppia in lacrime. Il contenuto del video non è confermato, ma a quanto pare Sara annuncerà di essere pronta per compiere la sua scelta. Anche lei trascorrerà un giorno e una notte all’interno della villa di Roma che ha già visto gli altri due tronisti e poi prenderà la sua decisione. Chissà se Lorenzo e Luigi riusciranno a resistere e a convivere sotto lo stesso tetto per ventiquattro ore o se lasceranno la casa prima come Giordano con Nilufar. Ma qual è il preferito della tronista? Ancora sembra incerta, al pubblico, la scelta che farà Sara. Da una parte, con Lorenzo, si trova davanti a una grande intesa e a una grande attrazione fisica, dall’altra con Luigi potrebbe nascere sicuramente qualcosa di più profondo.

