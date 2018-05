LEFT BEHIND - LA PROFEZIA/ Su Rai 2 il film diretto da Vic Armstrong (oggi, 21 maggio 2018)

Left Behind - La profezia, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 21 maggio 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Chad Michael Murray e Lea Thompson, alla regia Vic Armstrong. Il dettaglio.

21 maggio 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rai 2

NEL CAST NICOLAS CAGE

Left Behind - La profezia, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 21 maggio 2018 alle ore 21,20. Azione e fantascienza saranno gli ingredienti della prima serata con la messa in onda della pellicola Left Behind la profezia, che vanta la presenza di attori d'eccellenza come Nicolas Cage, Chad Michael Murray, Lea Thompson, Jordin Sparks e Quinton Aaron mentre la regia è stata affidata a Vic Armstrong. L'intera trama ha tratto ispirazione da una serie narrativa i romanzi scritti da Tim LaHaye. Nicolas Cage, che interpreta il personaggio protagonista di Rayford Steele, è uno degli interpreti cinematografici più noti al mondo e famoso soprattutto per le sue magistrali interpretazioni da Oscar in film come Via da Las vegas, Stregata dalla luna e Il ladro di orchidee. Left Behind la profezia si è in gran parte ispirato anche a Prima dell'apocalisse, pellicola cinematografica diretta da Vic Sarin nel 2000 e interpretata da Kirk Cameron e Brad Johnson. Tuttavia Rayford, nel film del 2000, era semplicemente un personaggio secondario mentre in Left Behind la profezia è il protagonista. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LEFT BEHIND - LA PROFEZIA, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Nel giorno del suo compleanno, Rayford, pilota di aerei di linea, non fa ritorno a casa pur di trascorrere qualche ora assieme a una delle hostess della sua compagnia con cui ha una storia extra-coniugale da diverso tempo e così va in fumo l'idea di Chloe, sua figlia, che desiderava fare una sorpresa al suo papà. La ragazza decide così di fare un ultimo tentativo per salutare suo padre e si reca in aeroporto, dove conosce il giovane Buck. Ma qualcosa di straordinario e inspiegabile sta per avvenire. Mentre l'aereo guidato da Rayford sta per decollare, gran parte dell'umanità sparisce nel nulla e molte delle persone rimaste si trasformano in malviventi senza scrupoli. Mentre Chloe tenta suicidarsi, convinta di aver perso la sua famiglia, si rende conto che gli unici ad essere spariti nel nulla sono bimbi e cristiani praticanti. Il famoso rapimento della chiesa è in atto.

