LUCIA BRAMIERI SI RITIRA? / La concorrente pronta ad andarsene se non sarà eliminato Danilo (Grande Fratello)

Lucia Bramieri minaccia di ritirarsi dal Grande Fratello 15 se Danilo non sarà eliminato. Ma intanto è lei la principale favorita per l'uscita dalla Casa.

21 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Lucia Bramieri

È stata una settimana particolarmente complicata quella che ha trascorso Lucia Bramieri, alle prese con contiui scontri con Danilo. La concorrente non ha affatto gradito l'atteggiamento del collega, arrivando a chiedere a più riprese l'espulsione del romano a causa delle sue affermazioni sessiste. "Mi infilo la Bramieri", sarebbe quanto rivelato da Danilo in confessionale e tale frase è stata poi riportata da Simone all'amica, furiosa per quanto scoperto. Da allora, la Bramieri ha litigato costantemente con Danilo e a nulla sono serviti i tentativi di quest'ultimo di riportarla alla ragione: "Non si parla così delle donne, è una questione di rispetto (...) Da oggi fino a quando starò in questa casa, il mio nome lo farai solo alle Nomination. Io per te non esisto più". Danilo ha cercato di spiegarle che la sua era solo una battuta, ma senza esito. L'ira della Bramieri, al momento, non sembra destinata a venire meno...

LUCIA BRAMIERI PRONTA A RITIRARSI?

Lucia Bramieri è uno dei concorrenti in nomination al Grande Fratello insieme a Danilo e Simone. Domani sera, la gieffina scoprirà il suo destino ma, secondo i vari sondaggi, è proprio lei la principale accreditata all'eliminazione. La percentuale contro di lei è del 65% su Grande Fratello ForumFree e del 58% su Reality House, a conferma di come anche questa volta potrebbe essere una donna ad avere la peggio sui colleghi. Stando alle recenti dichiarazioni della Bramieri, comunque, se non sarà eliminata e se anche Danilo potrà restare all'interno della Casa, la sua avventura al Grande Fratello giungerà comunque al termine: la concorrente sembra infatti decisa a ritirarsi e non trascorrere altro tempo nel programma insieme a Danilo. Una tesi che potrebbe scontrarsi anche con una possibile espulsione del romano: le sue frasi razziste, pubblicate nei social network, potrebbero essere infatti essere motivo di discussione nella puntata di domani sera, come accaduto la scorsa settimana per Luigi Favoloso.

© Riproduzione Riservata.