La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 21 maggio: l'omicidio Rosanna Belvisi e la madre di Chiara Ferragni

Cronaca e gossip a La Vita in diretta di oggi, 21 maggio, con ospite in studio Marina di Guardo, la madre di Chiara Ferragni. Si parlerà ancora di Royal Weding?

21 maggio 2018 Hedda Hopper

La vita in diretta

Francesca Fialdini e Marco Liorni sono pronti per una delle ultime puntate insieme alla conduzione de La Vita in Diretta. Il talk del pomeriggio di Rai1 si prepara a tornare dopo la pausa del fine settimana e, sicuramente, il primo pensiero volerà a tutto quello che si è detto e si è fatto durante il Royal Wedding e anche subito dopo, tra la colazione offerta dalla Regina Elisabetta ai 600 invitati e il party offerto da Carlo per una festa più intima di 200 invitati. C'è ancora molto da dire e commentare sull'evento dell'anno ma, sicuramente, largo spazio sarà dato alla cronaca con la dottoressa Maura Manca in studio e la figlia di Rosanna Belvisi. Il prossimo 6 giugno, Valentina Belvisi sarà in Tribunale per assistere al processo contro il marito della donna che l'ha uccisa con 29 coltellate. Per lui è stato chiesto lo scontro di pena, gli sarà davvero concesso? Sui social si legge: "Oggi a #LaVitaindiretta dalle 17.10 ospite @manca_maura In studio anche la figlia di Rosanna Belvisi, drammaticamente uccisa con 29 coltellate dal marito. Indignazione per lo sconto di pena richiesto. In questo modo, non c'è giustizia per chi viene ucciso e per chi rimane".

MARINA DI GUARDO OSPITE IN STUDIO

Altra storia quella legata al gossip che oggi riporterà in tv uno dei volti più amati dal popolo dei social ovvero quello di Marina Di Guardo, la madre della ben più famosa Chiara Ferragni. La dolce promessa sposa di Fedez e mamma del piccolo Leone è tornata a Milano per occuparsi dei suoi affari e oggi la madre sarà in studio a La Vita in diretta magari proprio per parlare del Royal Wedding e delle prossime nozze della figlia. Lei stess, postando la foto in treno (che potete vedere cliccando qui), ha scritto: "Buongiorno amici! Sto andando a Roma per partecipare oggi pomeriggio, dalle 15 in poi, a La vita in diretta, Rai Uno. Vi aspetto". I fan di Chiara Ferragni sono già pronti a sentire pettegolezzi e commenti da parte della bionda e amata mamma.

© Riproduzione Riservata.