Lucia Orlando e Filippo Contri si sono lasciati/ Video, lui chiude: "La cosa giusta da fare" (Grande Fratello)

21 maggio 2018 Anna Montesano

Lucia Orlando e Filippo Contri

Sembra sia giunta al capolinea la storia tra Lucia Orlando e Filippo Contri nella Casa del Grande Fratello 15. Sono giorni ormai che tra i due c'è aria di crisi, notata anche da tutti gli inquilini della Casa più spiata d'Italia. Tanta, infatti, la freddezza di Lucia nei confronti del ragazzo. Un comportamento che ha scatenato opinioni contrastanti ma l'idea di molti che l'interesse della Orlando stesse scemando. La conferma arriva oggi quando Filippo, al limite della sopportazione di un comportamento palesemente freddo e distaccato, almeno rispetto ai primi giorni insieme, decide di chiarire con Lucia e di chiudere la loro storia. "A me la cosa che più fa male è vederti combattuta - esordisce il ragazzo - perché anche se sei combattuta per cento motivi io mi sento responsabile di tutto questo, sicuramente ci sono cose che qua non ti mettono a tuo agio e tra queste ci sono io."

Filippo chiude con Lucia, lei: "Una cosa se va va, non si può forzare"

Filippo continua il suo discorso a Lucia, e ammette: "Non fa niente, ci abbiamo provato qui dentro, abbiamo vissuto momenti bellissimi, per un motivo o per un altro però non va, perché non stai a tuo agio, a volte non servono le motivazioni, sono i comportamenti che dicono molto più delle parole. […] Nessuno ci toglierà i bei momenti che abbiamo passato insieme, sicuramente sarà più difficile affrontare questi giorni che ci rimangono qua dentro, però per te, per me e per noi penso che sia la cosa più giusta da fare." Lucia non apre bocca né si ribella alla decisione di Filippo. La raggiungerà poco dopo Danilo, suo migliore amico, ed è con lui che la Orlando ammette che sarebbe dovuta essere lei a fare quel discorso a Filippo perché, effettivamente, i suoi sentimenti sono cambiati. "Una cosa se va va, se non va non puoi forzarla. In realtà la decisione l'ha presa lui ma perchè aveva capito. Almeno all'inizio quando stai con una persone deve essere tutto 'figo', magari qua dentro pesi troppo tutto" ammette la romana. (Clicca qui per il video dell'addio)

