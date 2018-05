MARCELLO FONTE / È sua la Palma d'Oro come miglior attore grazie al ruolo in 'Dogman' di Matteo Garrone

Marcello Fonte si è aggiudicato la Palma d'Oro come migliore attore al Festival di Cannes grazie al suo ruolo nel film 'Dogman' di Matteo Garrone. Le dichiarazioni del vincitore.

21 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Marcello Fonte

È Roberto Benigni a consegnare la Palma d'Oro del Festival di Cannes come migliore attore a Marcello Fonte, grazie alla sua interpretazione in 'Dogman' di Matteo Garrone. Il primo a non crederci è proprio il vincitore, che attende qualche secondo prima di alzarsi in piedi e ritirare il premio. Al grido del premio Oscar, che ha esultato con un eloquente "Marcelloooo!', l'interprete di 'Dogman' ha capito subito di essere il destinatario dell'ambito riconoscimento ma ha voluto godersi l'attimo, come da lui stesso ammesso: "Pensavano che non avessi capito ma invece io volevo godermelo. La vita è piena di cose brutte. “Facciamolo durare un po' di più” mi sono detto. E ho contato fino a tre". E salito sul palco della Croisette per ritirare la Palma d'Oro, Marcello Fonte non dimentica nessuno ringraziando tutti coloro che gli hanno permesso di arrivare a questo traguardo: da Matteo Garrone a Edoardo Pesce, citando persino la piccola Anita Baldari Calabria. Ma le parole più commoventi sono dedicate al padre che, ora scomparso, ha insegnato ai suoi figli cosa significa cavarsela da soli. "Si è preso cura di noi con l'arte di arrangiarsi", precisa l'attore che ora tornerà alla vita di tutti i giorni, riprendendo il suo posto al Nuovo Cinema Palazzo.

MARCELLO FONTE: VINCE LA PALMA D'ORO AL FESTIVAL DI CANNES

Marcello Fonte si è aggiudicato la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2018, incantando critica e giuria con la sua interpretazione sincera e realistica. Ma l'arrivo al cinema è avvenuto quasi per caso, dopo una vita trascorsa dedicandosi a lavoretti di ogni tipo per sbarcare il lunario. Dalla baraccopoli di Archi, nella periferia nord di Reggio Calabria, Fonte è l'ultimo di cinque fratelli. Uno di loro, riuscito a laurearsi con grandi sacrifici in architettura, lo ha ospitato a Roma dall'età di 19 anni. Nella capitale, Marcello ha lavorato come imbianchino, sarto e anche come comparsa in un film di Martin Scorzese, durante il quale ha incontrato Leonardo Di Caprio e Daniel Day Lewis (proprio quest'ultimo era presente a Cannes). Ma la vera passione per la recitazione si è vista ai tempi dell'occupazione del Teatro Valle, durante la quale l'attore ha conquistato la platea con la lettura del suo curriculum. "Sognavo in silenzio l'arte da un cantina occupata e mi imbucavo sui set per mangiare il cestino. Ero un intruso", ha precisato in una recente intervista all'Huffington Post. Un sogno che sembra proprio aver realizzato.

