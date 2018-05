MARCO BOCCI / Foto, l'attore dimesso dopo due settimane in ospedale: "E finalmente a casa dolce casa"

Marco Bocci ha lasciato il repato Malattie Infettive dell'Ospedale di Perugia ed è tornato a casa, attorniato dall'affetto della sua famiglia. La confema su Instagram.

21 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Marco Bocci e Laura Chiatti

Il peggio è passato per Marco Bocci che, dopo due settimane di ricovero nel reparto Malattie Infettive nell'ospedale di Perugia, ha potuto fare ritorno a casa, attorniato dall'affetto dei propri cari. L'annuncio delle dimissioni è arrivato direttamente dall'attore che ha affidato al suo profilo Instagram la prima foto della cena nella quale si è riunita tutta la famiglia: "E finalmente a casa dolce casa. @laurachiatti82 @saraboccc #piufortidiprima #piusvegliachemai #piùapertichemai #dajedajedaje" , ha scritto l'attore (clicca qui per vedere la foto), trovando in poche ore i tantissimi commenti dei suoi fan, in precedenza preoccupati per le sue condizioni di salute. Tanti, infatti, i messaggi di auguri: "Meravigliosa notizia....affettuosi auguri... solo cose belle!!!!" , "Marco sono felice x te, che sei tornato a casa tua, insieme ai tuoi affetti, ti mando un bacio e forza!!" , "Che Bello! Un abbraccio a te e a tutta la tua famiglia".

MARCO BOCCI A CASA DOPO DUE SETTIMANE

La notizia del ricovero di Marco Bocci aveva allarmato i suoi fan, preoccupati riguardanti le sue vere condizioni di salute. La causa della corsa in ospedale era stata una febbre molto alta e, sebbene fonti ufficiali non ne abbiano mai precisato le ragioni, alcuni rumors hanno attribuito tale malattia alla meningoencefalite da herpes, un'infezione cerebrale dovuta al virus herpes simplex tipo 1, che può anche avere conseguenze gravi. Negli ultimi giorni, il miglioramento era risultato evidente, sopratutto dopo che l'attore e la moglie Laura Chiatti si erano recati in visita al Residence Chianelli, il cui edificio è adiacente il parcheggio dell'ospedale. La struttura ospita piccoli malati oncologici e le loro famiglie, che da sempre sono sostenuti dai due famosi attori. Le foto di questa visita sono state pubblicate su Facebook dal Comitato "Daniele Chianelli" che ha ringraziato i graditi ospiti: "Guardate chi è venuto a trovarci? Marco Bocci e Laura Chiatti che anche quest'anno doneranno il 5xmille al Comitato per la vita Daniele Chianelli".

