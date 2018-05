MI CHIAMO SAM/ Su La7 il film con Sean Penn e Michelle Pfeiffer (oggi, 21 maggio 2018)

Mi chiamo Sam, il film in onda su La7 oggi, lunedì 21 maggio 2018. Nel cast: Sean Penn, Michelle Pfeiffer e Dakota Fanning, alla regia Jessy Nelson. La trama del film nel dettaglio.

21 maggio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su La7

NEL CAST SEAN PENN

Mi chiamo Sam, il film in onda su La7 oggi, lunedì 21 maggio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica che ha potuto contare su un cast d'eccezione composto da grandi nomi del cinema americano del calibro di Sean Penn, Michelle Pfeiffer, Dakota Fanning, Diane Wiest e Loret Devine. La pellicola è stata diretta nel 2001 dal giovane regista Jessy Nelson, poco noto a livello internazionale. Il protagonista principale del film, Sam Dawson, è stato interpretato da uno straordinario Sean Penn, uno degli attori americani più amati al mondo e celebre per le sue apparizioni da Oscar in film come Mystic River e Milk. Tra i produttori del film figura anche Edward Zwick, lo stesso che ha portato al successo grandi kolossal come L'ultimo samurai e About Last Night. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MI CHIAMO SAM, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Protagonista del film è Sam, quarantenne affetto da un piccolo ritardo di tipo cognitivo che rende la sua mente simile a quella di un bimbo di 8 anni. Nonostante ciò Sam è un uomo buono che lavora come barista in un locale vicino casa e che, nonostante le sue grandi difficoltà, cresce la piccola Lucy, sua figlia nata dalla relazione con una donna che ha deciso di abbandonarli entrambi. Per fortuna ad aiutare Sam c'è una folta schiera di amici che cercano di supportare il rapporto padre figlia permettendo alla piccola Lucy di crescere come una bimba normale. Col passare del tempo però, la situazione diventa più delicata, tanto richiedere l'intervento dell'assistenza sociale che porterà via lapiccola da Sam. Quest'ultimo è distrutto e, intenzionato a riabbracciare di nuovo sua figlia, chiede aiuto a Rita, un'avvocatessa che decide di seguire il suo caso in maniera gratuita. Intanto la piccola Lucy viene affidata alle cure di Randy, una donna single che abita poco distante da Sam.

