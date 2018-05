MILLY CARLUCCI E BARBARA D’URSO/ Festival di Sanremo al posto di Claudio Baglioni? L'appello e la risposta...

Milly Carlucci ha da poco terminato il suo programma "Ballando con le Stelle" e confessa al settimanale Spy che le piacerebbe condurre il Festival di Sanremo insieme a Barbara D'Urso.

Milly Carlucci pensa al "Festival di Sanremo" Insieme a Barbara D'Urso

Da una parte, Milly Carlucci, padrona del sabato sera della Rai con “Ballando con le Stelle”, dall’altra Barbara D’Urso, regina dei pomeriggi di casa Mediaset. Le vedreste insieme alla conduzione di un programma televisivo? Ma partiamo dal principio. Milly Carlucci sabato sera ha concluso il suo programma “Ballando con le Stelle”, di cui racconta: “Sono più che soddisfatta abbiamo fatto qualcosa di diverso rispetto al classico programma di intrattenimento, abbiamo portato temi importanti trattandoli in maniera leggera come deve fare uno show del sabato sera”. E ora che la stagione è terminata sta già pensando al presente e futuro cercando di tenersi sempre occupata sul fronte televisivo e così scherza sul “Festival di Sanremo”. Quale donna della televisione non aspirerebbe a farlo? A Milly Carlucci l’idea piace molto e scherza anche sul fatto che possa condurlo insieme alla collega Barbara D’Urso.

CARLUCCI E D’URSO AL POSTO DI BAGLIONI

Ultimamente le due show-girl, Milly Carlucci e Barbara D’Urso sono state accostate, così la presentatrice di “Ballando con le Stelle” racconta che le piacerebbe condividere il teatro Ariston con Barbara D’Urso per la presentazione della nuova stagione de “Il Festival di Sanremo”. “Con Barbara ne ho parlato e scherzato, ma con tutte le cose che fa non so se abbia il tempo neanche per dormire. Io e lei a Sanremo? Sarebbe divertentissimo”, ammette la Carlucci. C’è chi, invece, vorrebbe vedere sul palco dell’Ariston i presentatori dello scorso anno: Michelle Hunziker, Pierfrancesco Favino e Claudio Baglioni. L’edizione scorsa ha infatti avuto un grandioso successo, ma riguardo a una possibile seconda edizione Baglioni dice: “Siamo alle avvisaglie. Però mi dico che il lusso ripetuto diventa un peccato”. Le due conduttrici, Milly Carlucci e Barbara D’Urso stanno pensando di detronizzare Baglioni e organizzare un Festival tutto al femminile?

