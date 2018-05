Marta Pasqualato Vs Nicolò Brigante/ Uomini e donne: il servizio de Le Iene rompe l'equilibrio e la Acierno...

Scoppia la polemica dietro le quinte di Uomini e donne dopo la "battuta" del tronista Nicolò Brigante ai danni di Marta Pasqualato. Marianna Acierno difende l'amica corteggiatrice

21 maggio 2018 Hedda Hopper

Marta Pasqualato e Nicolò Brigante

A quasi un mese dalla scelta di Nicolò Brigante ecco scoppiare la bomba. Se in un primo momento tutti erano bravi, innamorati e gentili, nelle ultime ore è successo qualcosa che è destinato a cambiare tutto. Ma di cosa si tratta? Facile a dirsi visto che i protagonisti di questa storia sono il "moscio" tronista Nicolò Brigante, la sua corteggiatrice accusata, durante il trono a Uomini e donne, di averlo "tradito" ovvero Marta Paqualato, e l'amica di quest'ultima, l'ex del trono classico, Marianna Acierno. A far scoccare la scintilla è stato il servizio de Le Iene andato in scena ieri sera durante la puntata del mercoledì. In particolare, nel servizio ironico firmato da Sabastian Gazzarini con uno scherzo al portiere del Genoa, Mattia Perin, ecco che, a telecamere nascoste, proprio quest'ultimo parla con un amico riguardo a Marta Pasqualato. Il portiere sembra felice della scelta di Nicolò Brigante e tutto perché sembra che la Pasqualato non sia stata molto sincera e lo stesso Perin conferma: “si è comportata male, sono arrivate segnalazioni, è andata con uno di Ferrara…“..

LE RISPOSTE DI MARTA PASQUALATO E MARIANNA PICERNO

A fine servizio, Nicolò ha subito postato sui social il piccolo video riguardante la questione sottolineando con un "grazie". Il popolo dei social ha subito reagito e, in particolare, le fan di Marta hanno inveito contro Nicolò reo di mentire e di voler continuare a farsi notare parlando della corteggiatrice. Contro il tronista di Uomini e donne è intervenuta anche l'amica di Marta, Marianna Acierno, che ha si è detta felice che la corteggiatrice abbia scansato "un fosso gigantesco... mi spiace per Virginia che ho conosciuto e la reputo una brava ragazza che merita molto, molto di più...Sono sicura che se ne renderà conto presto". Alla questione ha voluto rispondere la stessa Marta che si è detta felice e con il cuore pieno di luce adesso che è insieme ai suoi amici e alla sua famiglia e su tutto quello che sta succedendo dice #Stica**i".

