Meghan Markle e Harry/ La duchessa del Sussex debutta sul sito dei Reali: "fiera di essere donna"

Meghan Markle e Harry, dopo il matirmonio da favola inizia una nuova vita: la duchessa del Sussex debutta sul sito dei Reali come ambrasciatrice dei diritti delle donne.

21 maggio 2018 - agg. 21 maggio 2018, 10.10 Stella Dibenedetto

Harry e Meghan Markle

La favola di Meghan Markle e del Principe Harry è appena cominciata. Dopo il matrimonio da sogno celebrato sabato 19 maggio al Castello di Windsor, per la Duchessa del Sussex è cominciata una nuova vita. L’ex attrice, infatti, è ormai a tutti gli effetti un membro della famiglia reale inglese e, a poche ore dal fatidico sì, ha debuttato sul sito ufficiale della casa reale inglese. Una pagina interamente dedicata a Meghan Markle in cui vengono fornite tutte le informazioni sulla sua biografia. Ampio spazio alle attività benefiche della moglie del Principe Harry. Da sempre, infatti, Meghan è ambasciatrice di diverse organizzazioni che difendono i diritti delle donne nel mondo. Inoltre, partecipa spesso a viaggi umanitaria in Africa e in India e ciò la unisce ancora di più a Harry che si reca spesso in Africa per continuare l’attività benefica iniziata dalla madre Diana. Sul sito ufficiale della Casa Reale inglese, in primo piano, spunta una frase pronunciata da Meghan nel 2015 quando, in qualità di ambasciatrice delle donne, durante un discorso fatto all’Onu, disse: “Sono fiera di essere donna e femminista”.

MEGHAN MARKLE E HARRY: I DIVIETI PER LA DUCHESSA DEL SUSSEX

Meghan Markle è apparsa radiosa nel giorno del suo matrimonio con il Principe Harry. La sua favola è appena cominciata, ma per non commettere passi falsi, la Duchessa del Sussex dovrà rispettare le rigide regole del protocollo e dire addio ad alcune abitudine. Meghan, infatti, non potrà sfoggiare lo smalto dai colori vivaci optando per uno smalto trasparente o a colori nude. Non potrà fare selfie, firmare autografi e le sue uscite saranno tutte accompagnate dai membri della security. Meghan, inoltre, non potrà usare i social. Già da qualche mese, infatti, la Markle ha chiuso tutti i suoi profili ufficiali. A postare foto e notizie della Duchessa del Sussex saranno le pagine di Kensington Palace. Inoltre, Meghan non potrà votare e parlare di politica.

© Riproduzione Riservata.