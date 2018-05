NANCY BRILLI/ La riflessione dell’attrice su di sé dopo tanti amori (Che fuori tempo che fa)

Lontana dal piccolo schermo, Nancy Brilli è diventata una vera e propria star sui social, con tanti fan che la seguono. Oggi sarà ospite a Che fuori tempo che fa

Nancy Brilli

Lontana dal piccolo schermo, Nancy Brilli è diventata una vera e propria star sui social. Tanti i fan che la seguono grazie a video e foto che condivide su Instagram, per un totale che supera i 74 mila seguaci. Non mancano piccoli momenti quotidiani, ma è evidente che il mondo dello spettacolo a tutto tondo sia ancora al centro della vita della Brilli. L'attrice ha infatti pubblicato nelle ultime ore un breve filmato che la vede a una mostra d'arte multimediale a Firenze, la Da Vinci Experience, con cui si è unita tecnologia e arte tradizionale. Nella clip, la Brilli si mostra mentre si guarda attorno, rapita da tanti impulsi sensoriali e con in sottofondo Sweet Dreams degli Eurythmics. L'attrice sarà inoltre fra gli ospiti di Che fuori tempo che fa di oggi, a poche settimane di distanza dalla rivelazione sulle avance ricevute da un politico in vista.

NANCY BRILLI, IL RITORNO ALLO STATUS DI SINGLE

Non sono mancati invece anche gli amori forti nella vita dell'artista, ormai single da un anno e piena di corteggiatori che spesso superano il limite proprio sui social, come ha svelato in un'intervista a Oggi. Dopo aver voltato pagina in seguito alla rottura con il compagno storico Roy De Vita, la Brilli sta affrontando una nuova giovinezza, in cui si ripromette di non compiere gli stessi errori del passato. Anche per questo ha deciso di affrontare una profonda riflessione su se stessa, alla ricerca di quei punti interrogativi che hanno interessato la sua vita romantica. Una nuova consapevolezza interessa Nancy Brilli e la sua nuova vita da single, dopo il matrimonio con Massimo Ghini, le nozze con Luca Manfredi e una relazione di 14 anni con Roy De Vita. Ritornata allo status di single, per l'attrice italiana è stato un passo obbligato iniziare a rendersi conto di una certa ciclicità nei suoi amori.

NANCY BRILLI, NESSUN RANCORE SENTIMENTALE

Nel passato ha cercato spesso in clan, ha rivelato ad Oggi, dato che entrare nella vita di Luca Manfredi, il figlio dell'attore Nino, ha voluto anche unirsi alla madre Erminia e allo stuolo di fratelli e sorelle. Un gruppo di affetti che adesso ha creato grazie alla vicinanza di amici, familiari e colleghi, dato che per la Brilli, 'l'affetto si prende dove c'è'. Nessun rancore dopo la fine delle sue molteplici relazioni, una conseguenza dovuta all'aver messo in chiaro i tanti aspetti collegate alle sue unioni, sia dal punto di vista economico che sentimentale. Per questo continua a mantenere un buon rapporto con il padre di Matteo, ovvero Manfredi, e con Roy, con cui ha dato alla luce il secondogenito Andrea. Della sua travagliata esperienza amorosa, ha invece compreso che le donne hanno la possibilità e il dovere di fare gruppo. Anche per questo si è affiancata a Giovanna Mori per realizzare un progetto di lavoro che guarda al femminile, grazie alla consulta in Vaticano composta da quote rosa e sotto la guida del monsignor Ravasi.

