NINO FORMICOLA/ Si sposa con Alessandra Raya: quando il matrimonio? (Che fuori tempo che fa)

Nino Formicola, dopo la vittoria all'Isola dei famosi 2018, deve ancora fissare la data del matrimonio con Alessandra Raya. Oggi sarà ospite di Che fuori tempo che fa

Nino Formicola

NINO FORMICOLA, ATTESA PER IL MATRIMONIO

Ancora incredulo per la sua recente vittoria, Nino Formicola non ha di certo dimenticato l'esperienza vissuta a L'Isola dei Famosi 2018, soprattutto per la visibilità ottenuta dopo tanti anni di silenzio televisivo. Anche sotto questo punto di vista si può dire che l'artista sia riuscito a ottenere il traguardo sperato, dato che la sua partecipazione al programma era proprio dovuta alla sua volontà di ritornare in pista. Nino Formicola sarà presente a Che fuori tempo che fa nella puntata di oggi. Ancora un punto interrogativo sulla data del suo matrimonio. Del resto il comico non ha nessuna fretta di unirsi ufficialmente ad Alessandra Raya, la compagna storica a cui ha fatto la proposta proprio in occasione del reality. C'è ancora tempo e le tante ospitate in tv non gli permettono ancora di organizzare date e dettagli, come ha rivelato di recente a Ultime dalla Casa, il programma dedicato alle novità del GF 15. Sembra tra l'altro che Gaspare debba ringraziare l'assenza di Corrado Tedeschi all'Isola, visto che il conduttore ha di recente rivelato di aver ceduto il posto al collega solo all'ultimo momento.

NINO FORMICOLA, IL SUO PARERE SUI REALITY

Vincitore sì, ma non dal punto di vista economico. Nino Formicola non ha nascosto di aver dovuto dare gran parte del bottino ottenuto con la vincita dell'Isola dei Famosi al suo commercialista. Debiti arretrati che ora potrà finalmente saldare, come sottolineato a Tv, Sorrisi e Canzoni, e che per certi versi lo rendono quindi un campione a metà. Il comico è tornato però a casa carico di regali dal punto di vista emotivo, forte di un'esperienza alle Honduras che lo ha spesso messo a dura prova per le relazioni difficili con gli altri Naufraghi. E anche se ha ammesso di aver cambiato leggermente idea sul reality, rimane fermo nella sua posizione ostile verso questo particolare tipo di format. Ospite di Ultime dalla Casa, Formicola non ha infatti negato di non provare alcun interesse nel commentare i comportamenti degli attuali concorrenti e forse persino di ricevere i complimenti per aver sbaragliato i rivali dall'Isola. Preferirebbe infatti che le congratulazioni gli venissero fatte per i 40 anni di carriera e non per il recente successo televisivo.

