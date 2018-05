Nina Moric/ Magra e con una cicatrice a metà gola: che cosa le è successo?

21 maggio 2018 Silvana Palazzo

Nina Moric (Foto: da KikaPress)

Una profonda cicatrice al collo di Nina Moric desta la preoccupazione dei suoi fan. Cosa è successo alla modella croata? Avvistata in centro a Milano in compagnia di un amico, Nicolò Grossi, è stata subito paparazzata. Stavolta però non aveva una vistosa collana a coprirle tutto il collo, come invece era accaduto in occasione del suo ingresso nella casa del Grande Fratello per un confronto con l'ex fidanzato Luigi Favoloso. Ed è emerso questo particolare dalla foto di Kika Press che ha subito destato la preoccupazione dei suoi fan. Del resto era impossibile per la bella Nina passare inosservata: stacco di gambe da fare invidia a molte, una mise luminosa e lo sguardo coperto da un paio di occhiali. Il solco a metà gola, una cicatrice profonda, non ha fatto presagire nulla di buono ai suoi fan che hanno lanciato diverse ipotesi sui social. C'è chi addirittura pensa che possa aver tentato il suicidio, ma potrebbe essere invece una cicatrice frutto di un intervento chirurgico. Così come potrebbe non trattarsi di qualcosa di grave, cosa che peraltro auspichiamo. Nei giorni scorsi si è parlato anche della sua eccessiva magrezza. La Moric, sempre molto attenta a ciò che si dice di lei sui social, potrebbe presto risolvere il mistero e tranquillizzare tutti i suoi fan.

NINA MORIC E IL DOLORE PER IL FIGLIO CARLOS E UN ABORTO

Proprio durante il confronto in diretta al Grande Fratello 15 con Luigi Favoloso è emerso un retroscena doloroso che riguarda la vita privata di Nina Moric. Ha infatti raccontato di aver vissuto il dramma di un aborto. Nina ha confessato di aver perso il bambino che aspettava dall'ormai ex concorrente del reality, suo fidanzato da quattro anno. Un particolare che voleva restasse segreto, ma che è stato confidato da Favoloso ad altri concorrenti. «Nina era al quarto mese e per colpa di una telefonata di un assistente sociale si è innervosita e ha perso nostro figlio». Visibilmente provata per una vicenda che non ha ancora superato, e chi l'ha vissuta sa quanto sia difficile, ha confermato il racconto in lacrime. «Da quattro anni vivo in un incubo giuridico, etico e morale. Tu mi ha dato il colpo finale», la replica di Nina Moric all'imprenditore napoletano. Da diverso tempo infatti sta vivendo un incubo: ha perso l'affidamento del figlio avuto con Fabrizio Corona, che oggi vive con la nonna Gabriella e vede raramente. A questo dolore si è aggiunto quello dell'aborto proprio a causa di una notizia sull'affidamento di Carlos.

