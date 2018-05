PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 21 maggio 2018 a LatteMiele: Pesci in difficoltà, gli altri segni?

Oroscopo, oggi 21 maggio 2018, di Paolo Fox a LatteMiele: previsioni segno per segno. Acquario decisamente impegnato, Toro giornata al rallentatore, Pesci in grande difficoltà.

21 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 21 MAGGIO 2018

Andiamo a vedere da vicino i segni zodiacali secondo quanto raccontato da Paolo Fox. Ariete: questa giornata sembrerà molto interessante per i nati sotto questo segno, sia grazie all'aspetto della Luna che a un sole che illumina in maniera decisamente importante. In questa situazione ci si trova ad avere un'enorme energia, con molta voglia di fare. Quando ci si sente così poche persone possono limitare l'agire. In questo periodo anche in amore non si devono accettare incomprensioni. Quindi è il momento di parlare alla persona che si amano e chiarire le differenti situazioni. Pesci: ci si sente stanchi e con difficoltà dal punto di vista fisico. Ora è il momento di riprendersi. Non bisogna trascurare in questo momento l'amore, dato che grazie ad esso si possono guarire molti problemi anche quelli di natura psicosomatica. Staremo a vedere se arriveranno delle risposte nelle prossime settimane per cercare di rialzare finalmente la testa.

ACQUARIO DECISAMENTE IMPEGNATO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina rapidamente e andiamo a vedere i segni che si possono considerare né carne né pesce. Giove dissonante può portare a qualche complicazione all'Acquario che comunque dovrebbe vivere una settimana piena di impegni in cui possono arrivare delle situazioni interessanti. Nonostante questo dal punto di vista economico le cose non stanno andando come qualcuno si sarebbe aspettato. Anno molto particolare, complicato e faticoso, per i nati sotto il segno dello Scorpione. Con maggiore attenzione si possono raggiungere degli obiettivi che si inseguono ormai da tempo. Marte e Luna dissonanti possono portare una leggera tensione al Toro che vedrà una giornata svolgersi al rallentatore. Si devono evitare discussioni che possono portare a non vivere le cose con tranquillità. Se ci si trova contro qualcuno che non riesce a porgere una mano forse è il caso di affrontarla ma sarebbe meglio aspettare almeno il weekend.

PESCI IN DIFFICOLTÀ, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di oggi, lunedì 21 maggio 2018, parte dai segni zodiacali che si possono considerare top e flop. I Pesci sono in un momento di grande difficoltà dal punto di vista fisico e non riescono a reagire nonostante diverse situazioni sembrano far sorridere in un certo senso. Giornata interessante invece per il Capricorno che potrebbe avere molto presto delle risposte. La Bilancia è decisamente in difficoltà, la stanchezza non permette di raggiungere certi risultati. Si cercano delle certezze ma queste sono davvero molto difficili da raggiungere. Sul lavoro si vorrebbe cercare di trovare una conferma in un momento in cui alcune cose sembrano proprio non andare come ci si sarebbe aspettati. Giornata davvero molto interessante per l'Ariete che può regalare delle soluzioni e portare ad avere delle risposte. Attenzione però a capire quando è il momento di parlare soprattutto se ci si trova di fronte a una persona alla quale si vuole davvero molto bene e che non si vuole assolutamente perdere.

© Riproduzione Riservata.