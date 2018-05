Paolo Bonolis/ Video, distrutto sui social: tutta colpa dell'Inter

Paolo Bonlis distrutto sui social per colpa dell'Inter: il giorno dopo la conquista della Champions League, il conduttore commenta con un video sui social la vittoria.

21 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Paolo Bonolis

Paolo Bonolis è un uomo distrutto sui social. Il conduttore, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, appare privo di forze al punto da scatenare la preoccupazione della moglie Sonia Bruganelli. Il motivo? La partita dell’Inter. Bonolis è da sempre un tifoso dei nerazzurri e ieri, allo stadio Olimpico di Roma, ha vissuto delle emozioni fortissime che l’hanno messo ko. Il conduttore, infatti, ha tifato per la sua Inter allo stadio soffrendo e gioendo al termine della partita contro la Lazio. L’Inter, infatti, battendo la squadra biancoceleste per 3-2 ha conquistato il quarto posto in classifica e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. “Sono stanco. Ieri sera ho sofferto, ho sofferto tanto. E’ stata una battaglia quella dell’Olimpico. Avevo uno vicino che mi dava le pacche sulle spalle ogni volta che segnava la Lazio. Lo saluto”, spiega Bonolis nel video rispondendo alla moglie preoccupata. Una gioia importante per il conduttore che, però, non ha ancora recuperato le forze.

PAOLO BONOLIS: LA GIOIA PER L’INTER

Dopo aver assistito dagli spalti dello stadio Olimpico alla partita Lazio-Inter, ai microfoni di Inter Tv, Paolo Bonolis ha commentato così la qualificazione dei nerazzurri in Champions League: “Siamo stati malissimo. Sono più contento per mio figlio perché si vede la Champions. Di fronte alle possibilità più complesse siamo così. Credo che fosse tifoso dell’Inter già Basaglia. Una squadra matta completa. Zhang è carino, sempre allegro. Soffre, non capisci fino a che punto. Siamo felicissimi, ora torniamo alle nostre case”. Anche Fiorello, altro tifoso dell’Inter, ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria: “Mi sono fatto delle chiacchierate con Steven Zhang. Io guardo le partite dal divano. Ho capito che c’era bisogno e mi sono detto: devo andare. Adesso questa accoppiata qui (con Bonolis) porta bene. Adesso ci dobbiamo telefonare durante le partite e chiamare anche Zhang”.





© Riproduzione Riservata.