Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 21 maggio: Royal Wedding, cronaca e Grande Fratello 2018

Pomeriggio 5 si prepara a ripartire per una delle ultime settimane di programmazione prima della pausa estiva. Quali saranno i temi del 21 maggio? Ecco le novità

21 maggio 2018 Hedda Hopper

Pomeriggio 5

Si riparte da oggi con Pomeriggio 5 e con Barbara D'Urso pronta a riprendere in mano le redini del talk show pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset partendo come sempre dagli ultimi casi di cronaca. Dopo la "sconfitta" di Domenica Live di ieri la D'urso non ha ancora ringraziato i suoi ma, siamo sicuri, lo farà oggi in apertura di puntata e prima di lanciare i temi e gli ospiti che ci terranno compagnia. In particolare, la d'Urso aprirà la puntata puntando sulla cronaca e l'attualità, sui temi che più sono i discussione sui social e nella vita di tutti i giorni, poi poi passare a interviste e gossip. Nei giorni scorsi ha avuto in studio Elena Morali pronta a parlare della sua rottura e della confusione che l'ha portata a lasciare Scintilla. Chi ci sarà oggi pronta a raccontarsi da Barbara D'urso?

I TEMI DELLA GIORNATA

Al momento ci sono bocche cucite su quello che vedremo oggi ma quello che è certo è che non si potrà non parlare dell'evento dell'anno, dell'atteso Royal Wedding che è andato in onda proprio di sabato quando la conduttrice non era in onda. Come sempre, alla fine della puntata, ci sarà modo di parlare delle ultime ore nella casa del Grande Fratello 2018 e anche tutto quello che è successo fuori dalla casa con gli ex protagonisti e gli eliminati tra cui Luigi Favoloso ospite ieri a Domenica Live perché "ha chiesto scusa" e quindi può essere reintegrato. La cosa ha creato non poche polemiche, la conduttrice risponderà anche oggi a Selvaggia Lucarelli?

