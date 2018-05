THE LEGEND OF TARZAN/ Su Canale 5 il film con Alexander Skarsgard (oggi, 21 maggio 2018)

The legend of Tarzan, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 21 maggio 2018 alle ore 21,25. Una pellicola d'azione e drammatica che è stata affidata alla regia di David Yates ed è stata interpretata da Alexander Skarsgard e Margot Robbie. Come si evince dal titolo, The legend of Tarzan è incentrato attorno al famoso personaggio di Tarzan, nato dalla creatività di Edgar Burroughs nel 1912, il ragazzino cresciuto nel bel mezzo della giungla da alcune scimmie del posto. Ad interpretare il personaggio principale di Tarzan è Alexander Skarsgard, attore di origine svedese famoso in tutto il mondo per aver interpretato il personaggio di Eric nella serie TV True Blood. Recentemente è apparso anche in diversi episodi di Big Little Lies grazie al quale ha vinto un Emmy. Al cinema nel 2018 sarà delle protagoniste del film Un tè con la regina, di Duncan Jones. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

Siamo nel Congo, nel bel mezzo della giungla e il piccolo John Clayton III ,poco dopo la sua nascita, rimane orfano di entrambi i genitori. Sua madre Alice perde la vita dopo averlo messo al mondo, mentre suo padre John muore in seguito al feroce attacco di un branco di gorilla. Il piccolo John Clayton III viene quindi accolto nella famiglia di Kala, una scimmia, che cresce il bimbo come se fosse un suo simile, chiamandolo Tarzan. Passano diversi anni da quel giorno e Tarzan diventa un giovane adolescente ignaro di non appartenere a quel mondo che crede essere la sua famiglia di sangue. Tutto cambia quando nel bel mezzo della giungla incontra Jane. Tra i due nasce da subito un feeling speciale, tanto da spingere la ragazza a riportare Tarzan nel mondo degli uomini. Il ragazzo scopre di avere origini nobiliari e abbandona la sua vecchia vita nella giungla per abbracciare il suo destino. Nel frattempo l'intera nazione del Congo viene minacciata da re Leopoldo II che intende colonizzrlo in maniera barbara e spregevole. La cosa sconvolge Tarzan che cerca in qualche modo di salvaguardare le sorti del suo paese d'adozione

