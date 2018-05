UNA NOTTE DA LEONI 2/ Su Italia 1 il film con Bradley Cooper (oggi, 21 maggio 2018)

Una notte da leoni 2, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 21 maggio 2018. Nel cast: Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis, alla regia Tom Phillips. Il dettaglio della trama.

21 maggio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE PAUL GIAMATTI

Una notte da leoni 2, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 21 maggio 2018 alle ore 21.25. È tempo di risate con il film Una notte da leoni 2, che rappresenta Il sequel di Una notte da leoni, uscito al cinema nel 2009 riscuotendo un enorme successo a livello internazionale. Alla regia ritroviamo Tom Phillips, noto anche per aver curato la regia di film come Road Trip, Starsky e Hutch, Parto col folle e Trafficanti. Il cast di protagonisti di Una notte da leoni 2 viene riconfermato con la presenza dei protagonisti principali del prequel ovvero Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis e Paul Giamatti. La trama del secondo film presenta una storia nettamente diversa e distaccata da quella del primo film, anche se sono tantissimi i riferimenti alla pellicola precedente. Alcune battute del primo film ad esempio, vengono spesso riproposte dei dialoghi. Stesso discorso vale anche per alcune inquadrature che appaiono identiche in entrambe le pellicole. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UNA NOTTE DA LEONI 2, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

A distanza di 2 anni dalla nottata pazzesca trascorsa al Las Vegas, Stu è in procinto di convolare a nozze con Loren. Il matrimonio si terrà in Thailandia e quasi tutti gli amici sono stati invitati alla cerimonia. Tutti tranne Alan, in quanto Stu ha paura che quest'ultimo rovini in qualche bizzarro modo il suo matrimonio. Tuttavia la sorella di Alan cerca di intercedere affinché suo fratello possa prendere parte alle nozze di Stu, riuscendo a convincere lo sposo. Ma qualcosa non va per il verso giusto, e dopo aver trascorso la nottata in compagnia del padre di Loren, il gruppo di amici composto da Alan, Stu e Phil si ritrova l'indomani a Bangkok senza aver memoria di quanto accaduto la sera precedente. In più, il loro amico Teddy sembra scomparso nel nulla. L'unica speranza e scoprire la verità sulla sera precedente risiede nella memoria di un monaco buddista che però non ho alcuna intenzione di parlare....

© Riproduzione Riservata.